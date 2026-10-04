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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशोएब अख्तर बनेंगे पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर? खुद जवाब देकर सबको किया हैरान

शोएब अख्तर बनेंगे पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर? खुद जवाब देकर सबको किया हैरान

Shoaib Akhtar Pakistan Chief Selector: शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर बनने कि अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Oct 2026 01:48 PM (IST)
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शोएब अख्तर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर बनने जा रहे हैं? इस तरह की अफवाहों ने पिछले दिनों इंटरनेट पर धूम मचाई हुई है. ऐसे कई दावे सामने आए हैं कि अख्तर हाल ही में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से मिले थे, जिसके बाद कहा गया कि अख्तर को चयन समिति या फिर कोचिंग स्टाफ में बड़ा रोल दिया जा सकता है. अब खुद अख्तर ने चुप्पी तोड़ते हुए इन अफवाहों को खारिज कर दिया है.

पाकिस्तान की इंग्लैंड टूर पर टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार के बाद ही अख्तर का नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जोड़ा जा रहा है. 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर अख्तर ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी भूमिका में PCB को जॉइन करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं.

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माँ की सलाह पर कायम

शोएब अख्तर एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर गेस्ट बनकर आए, जहां एंकर ने उन्हें याद दिलाया कि एक बार उनकी माँ ने उनसे PCB और पाकिस्तानी राजनीति से दूर रहने के लिए कहा था. पूर्व तेज गेंदबाज ने साफ किया कि वे अपनी मां की सलाह पर कायम रहेंगे और सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जो भी अफवाहें चल रही हैं, उनमें जरा भी सच्चाई नहीं है.

अख्तर ने कहा, "ऐसी कोई बात नहीं है और जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह सिर्फ अफवाह है. मैं अपनी माँ की सलाह पर कायम रहूंगा. इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है और मेरा PCB में जाने का कोई मन या दिलचस्पी नहीं है."

उन्होंने आगे कहा कि, "मुझे सुनने में आया है कि मैं चीफ सेलेक्टर का रोल स्वीकार करने वाला हूं. यह सब झूठ हैं, इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है. मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की कामना करता हूं."

मोहसिन नकवी से हुई मीटिंग

मोहसिन नकवी के साथ शोएब अख्तर की मीटिंग के दावों ने भी सबका ध्यान खींचा है. मगर पूर्व तेज गेंदबाज ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया है. अख्तर कह चुके हैं कि वह जरूर चाहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर स्थिति में ले जा सकें, लेकिन PCB में जाने के अलावा भी इसके की तरीके हो सकते हैं.

शोएब अख्तर ने साल 2011 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए 224 मैच खेलकर 444 विकेट चटकाए थे. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Oct 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
SHOAIB AKHTAR PAKISTAN CRICKET TEAM
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