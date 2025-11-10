हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर

Shoaib Akhtar Biggest Prediction: पाकिस्तानी क्रिकेट में एक ऐसा खिलाड़ी है, जो सभी फॉर्मेट में तहलका मचा सकता है. इस बारे में खुद पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए बताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 10 Nov 2025 01:08 PM (IST)
Shoaib Akhtar Prediction On Pakistan Cricket: रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर ने सैम अयूब को लेकर एक भविष्यवाणी की है. पाकिस्तान क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी PTV स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा कि सैम अयूब के तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट को एक बड़ा खिलाड़ी मिला है, जो कि तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकता है.

शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी चैनल पर बात करते हुए कहा कि 'पाकिस्तानी क्रिकेट को सैम अयूब के रूप में एक बड़ा प्लेयर मिला है, जिसका क्रेडिट पाकिस्तानी मैनेजमेंट को दिया जा सकता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम के कोच ने इस खिलाड़ी पर भरोसा जताया, खेलने के लिए कई मौके दिए और इसका बखूबी फायदा सैम अयूब ने उठाया है'. शोएब अख्तर ने आगे कहा कि 'जिसे स्टार बनना होता है, वो बन ही जाता है, उसके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं और जिस खिलाड़ी को वहां पहुंचना होता है, किस्मत भी उसे वहां पहुंचा देती है'.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को वनडे और टी20 में हरा दिया है. पाकिस्तान की ये होम सीरीज थी, जिसमें सैम अयूब का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला. सैम अयूब ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में 77 रनों की पारी खेली और इस मैच को पाकिस्तान ने 7 विकेट रहते जीत लिया. इसके साथ ही सीरीज पर भी कब्जा जमाया.

पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज सैम अयूब ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैच में 169 रन बनाए, जिसमें दो मुकाबलों में अर्धशतक जड़े. अयूब ने पहले मैच में 39 रन, दूसरे मैच में 53 रन और तीसरे मैच में 77 रन की पारी खेली. वहीं टी20 सीरीज में भी सैम अयूब ने 3 मुकाबलों में 108 रन बनाए थे. अयूब के इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए शोएब अख्तर ने उन्हें तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बल्लेबाज बताया है.

ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले बल्लेबाज, भारत के दो दिग्गज टॉप 5 बल्लेबाज

Published at : 10 Nov 2025 01:08 PM (IST)
Pakistan Saim Ayub SHOAIB AKHTAR PAKISTAN CRICKET
