हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप की जीत पर शिवम दुबे की मुस्लिम वाइफ ने इस तरह लुटाया प्यार, देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

टी20 वर्ल्ड कप की जीत पर शिवम दुबे की मुस्लिम वाइफ ने इस तरह लुटाया प्यार, देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

Shivam Dube Wife: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद शिवम दुबे की मुस्लिम वाइफ अंजुम खान की कुछ खास स्टोरी वायरल हुईं, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 Mar 2026 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम ने बीते रविवार (08 मार्च) अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. मुकाबले में मेन इन ब्लू ने बड़ा टोटल बनाकर एकतरफा जीत हासिल की. टीम के टोटल को बड़ा करने में लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले शिवम दुबे (Shivam Dube) ने अहम योगदान दिया. 

नंबर छह पर उतरे दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 26 रन स्कोर किए. दुबे की इस पारी ने टीम इंडिया को 250 रनों का आंकड़ा पार करवाया. वहीं अब जीत के बाद दुबे की मुस्लिम वाइफ अंजुम खान ने उन पर दिल खोलकर प्यार लुटाया. 

अंजुम खान की स्टोरी वायरल 

अंजुम खान ने इंस्टाग्राम पर तमाम स्टोरी शेयर कीं. उन्होंने भारत के खिताब जीतने से पहले भी कुछ स्टोरी लगाईं, जिसमें शिवम दुबे नजर आ रहे थे. तमाम स्टोरी में अंजुम ने लिखा, "माशाल्लाह अल्हमदुलिल्लाह नसरुमिनल्लाह वा फथुन करीब." इसमें 'नसरुमिनल्लाह वा फथुन करीब' का मतलब होता है कि 'जीत करीब है'. यह एक दुआ है.

बताते चलें कि यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब अंजुम ने खुलकर इस तरह की स्टोरी शेयर की हो, बल्कि वह अक्सर दुबे के लिए इस तरह की स्टोरी शेयर करती रहती हैं. आईपीएल के दौरान भी कई बार देखा गया है कि जब अंजुम ने इस तरह से सोशल मीडिया पर चीजें शेयर कीं. 

मुकाबले का हाल 

बात करें खिताबी मुकाबले की, तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 255/5 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए संजू सैमसन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 46 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए. इसके अलावा ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने फिफ्टी लगाई. 

फिर रन चेज के लिए उतरी न्यूजीलैंड टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई. इस तरह मुकाबले में भारत ने 96 रनों से जत दर्ज करते हुए खिताब अपने नाम किया. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 Start Date: आईपीएल 2026 के शेड्यूल पर बड़ा अपडेट, आज BCCI कब कर सकता है घोषणा, जानिए

Published at : 09 Mar 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Anjum Khan SHIVAM DUBE T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
क्रिकेट
कौन हैं पृथ्वी शॉ की होने वाली दुल्हन? क्या है प्रोफेशन, कितनी हैं अमीर? पढ़ाई से लेकर कमाई तक जानें सबकुछ
कौन हैं पृथ्वी शॉ की होने वाली दुल्हन? क्या है प्रोफेशन, कितनी हैं अमीर? जानें सबकुछ
क्रिकेट
सचिन-विराट से गिब्स-वॉन तक, भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर क्रिकेट के दिग्गजों ने क्या कहा?
सचिन-विराट से गिब्स-वॉन तक, भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर क्रिकेट के दिग्गजों ने क्या कहा?
क्रिकेट
कौन है ईशान किशन के साथ नजर आई मिस्ट्री गर्ल? मैच के बाद वायरल हुई रोमांटिक फोटो
कौन है ईशान किशन के साथ नजर आई मिस्ट्री गर्ल? मैच के बाद वायरल हुई रोमांटिक फोटो
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget