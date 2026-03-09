भारतीय क्रिकेट टीम ने बीते रविवार (08 मार्च) अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. मुकाबले में मेन इन ब्लू ने बड़ा टोटल बनाकर एकतरफा जीत हासिल की. टीम के टोटल को बड़ा करने में लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले शिवम दुबे (Shivam Dube) ने अहम योगदान दिया.

नंबर छह पर उतरे दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 26 रन स्कोर किए. दुबे की इस पारी ने टीम इंडिया को 250 रनों का आंकड़ा पार करवाया. वहीं अब जीत के बाद दुबे की मुस्लिम वाइफ अंजुम खान ने उन पर दिल खोलकर प्यार लुटाया.

अंजुम खान की स्टोरी वायरल

अंजुम खान ने इंस्टाग्राम पर तमाम स्टोरी शेयर कीं. उन्होंने भारत के खिताब जीतने से पहले भी कुछ स्टोरी लगाईं, जिसमें शिवम दुबे नजर आ रहे थे. तमाम स्टोरी में अंजुम ने लिखा, "माशाल्लाह अल्हमदुलिल्लाह नसरुमिनल्लाह वा फथुन करीब." इसमें 'नसरुमिनल्लाह वा फथुन करीब' का मतलब होता है कि 'जीत करीब है'. यह एक दुआ है.

Shivam Dube's Muslim wife Anjum Khan's Instagram story ❤ pic.twitter.com/4QdBQ45jsS — Abdullah. (@Abdullahh_56) March 8, 2026

बताते चलें कि यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब अंजुम ने खुलकर इस तरह की स्टोरी शेयर की हो, बल्कि वह अक्सर दुबे के लिए इस तरह की स्टोरी शेयर करती रहती हैं. आईपीएल के दौरान भी कई बार देखा गया है कि जब अंजुम ने इस तरह से सोशल मीडिया पर चीजें शेयर कीं.

मुकाबले का हाल

बात करें खिताबी मुकाबले की, तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 255/5 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए संजू सैमसन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 46 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए. इसके अलावा ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने फिफ्टी लगाई.

फिर रन चेज के लिए उतरी न्यूजीलैंड टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई. इस तरह मुकाबले में भारत ने 96 रनों से जत दर्ज करते हुए खिताब अपने नाम किया.

