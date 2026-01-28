न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में 15 गेंद में अर्धशतक लगा दिया है. वो टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए तीसरी सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे 3 दिन पहले ही अभिषेक शर्मा ने 14 गेंद में पचासा जड़ दिया था. वो भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था. शिवम दुबे ने 50 रन पूरे करने तक अपनी पारी में 6 छक्के और 2 चौके लगाए.

शिवम दुबे सबसे तेज फिफ्टी लगाने के मामले में अभिषेक शर्मा की बराबरी कर सकते थे, लेकिन बीच में उनसे एक गेंद डॉट हो गई. उन्होंने जैकब डफी की गेंद पर छक्का लगाकर 15 गेंद में अर्धशतक पूरा किया.

भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक (T20I में)

12 गेंद - युवराज सिंह

14 गेंद - अभिषेक शर्मा

15 गेंद - शिवम दुबे

16 गेंद - हार्दिक पांड्या

17 गेंद - अभिषेक शर्मा

18 गेंद - केएल राहुल

18 गेंद - सूर्यकुमार यादव

शिवम दुबे ने इस मैच में 23 गेंद में 65 रन बनाए. उनकी यह तूफानी पारी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से समाप्त हुई. वो 65 के स्कोर पर रन आउट हो गए. भारत और न्यूजीलैंड का चौथा टी20 मैच विशाखापट्टनम में खेला गया. दुबे इस मैच में तब बैटिंग करने आए, जब भारतीय टीम ने 63 रन तक आते-आते 4 विकेट खो दिए थे. यहां से शिवम दुबे ने अकेले दम पर टीम इंडिया की मैच में वापसी करवाई. ये पहली बार है जब शिवम दुबे ने किसी अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 20 से कम गेंदों में अर्धशतक लगाया है.

ICC के फुल मेंबर देशों की बात करें तो आज भी अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भारत के युवराज सिंह के नाम है. भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज की बात करें, तो टीम इंडिया पहले ही पांच मैचों की शृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है.

यह भी पढ़ें:

14 पे 50 मारने वाले Abhishek Sharma के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में पांचवीं बार हुआ ऐसा