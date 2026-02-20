हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीम इंडिया के नए स्टार बने शिवम दुबे…टी20 वर्ल्ड कप में अब का प्रदर्शन देख लीजिए

टीम इंडिया के नए स्टार बने शिवम दुबे…टी20 वर्ल्ड कप में अब का प्रदर्शन देख लीजिए

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के लिए शिवम दुबे खेवनहार की भूमिका निभा रहे हैं. इस टूर्नामेंट में वे बल्ले और गेंद से कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत की जीत में अहम रोल अदा कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 20 Feb 2026 07:52 AM (IST)
Shivam Dube Become The New Saviour Of Team India: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शिवम दुबे अपने ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया के नए खेवनहार बन गए हैं. इस टूर्नामेंट में शिवम लगातार टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभा कर रहे हैं. उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ धमाकेदार अर्धशतक लगाने के बाद गेंदबाजी में भी 2 विकेट अपने नाम किए. 2024 टी20 वर्ल्ड कप से लेकर मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में शिवम कई ऐसी पारियां खेल चुके हैं, जिनका जिक्र तो काफी कम हुआ है, लेकिन उन पारियों का प्रभाव टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा रहा है.

शिवम दुबे ने नीदरलैंड के खिलाफ खेली दमदार पारी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ शिवम दुबे के बल्ले से एक और धमाकेदार पारी देखने को मिली. जब शिवम  क्रीज पर उतरे, तो टीम इंडिया 69 के स्कोर पर 3 अहम विकेट गंवाकर मुश्किल में थी. इसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाला और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए महज 31 गेंदों में 66 रनों की दमदार पारी खेली. शिवम की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 193 रन का मजबूत स्कोर लगाने में सफल रही.

हार्दिक पंड्या के साथ शिवम दुबे ने की अहम साझेदारी

शिवम दुबे ने अपने बल्ले से सिर्फ नीदरलैंड ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और नामीबिया के खिलाफ भी अहम योगदान दे चुके हैं. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 17 गेंदों में 27 रनों की शानदार पारी खेली थी, जबकि नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 16 गेंदों में 23 रन बनाए थे. नीदरलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या के साथ शिवम ने 39 गेंदों में 81 रनों की अहम साझेदारी की. शिवम की ये पारी उस समय आई, जब टीम इंडिया ने 4 रन के अंदर कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा के रूप में बड़े विकेट गंवा दिए थे.

2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में शिवम ने दिया अहम योगदान

शिवम दुबे ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 16 गेंदों में 27 रन बनाकर टीम इंडिया के लिए अहम योगदान दिया था. उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी निभाई थी. अब टीम इंडिया को शिवम से टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आगे भी इसी तरह के बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

Published at : 20 Feb 2026 07:51 AM (IST)
TILAK VERMA SURYAKUMAR YADAV SHIVAM DUBE HARDIK PANDYA T20 World Cup 2026
