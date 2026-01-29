Shivam Dube Hits Third Fastest Fifty For India In T20Is: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला बीती रात यानी 28 जनवरी को हुआ. ये मुकाबला विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया के धाकड़ ऑलराउंडर शिवम दुबे का तूफानी शो देखने को मिला. भारतीय टीम मुश्किल में थी, जब दुबे छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. उस समय टीम का स्कोर 4 विकेट पर 63 रन था और 9वां ओवर चल रहा था. इसके बाद शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाया. उन्होंने अपनी पारी के दौरान कुल 23 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से 65 रन की विस्फोटक पारी खेली.

ईश सोढ़ी के एक ओवर में शिवम दुबे ने बनाए 28 रन

मैदान पर उतरते ही शिवम दुबे अपने चिर-परिचित अंदाज में दिखे. उन्होंने मुकाबले की अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया. इसके बाद उनका विस्फोटक अंदाज देखने को मिला. शिवम 11वें के बाद 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे थे और 12वें ओवर में ईश सोढ़ी गेंदबाजी करने आए. इस ओवर में सोढ़ी को 29 रन पड़े, जिसमें 28 रन दुबे के बल्ले से निकलें. इस दौरान शिवन ने तीन छक्के और दो चौके जड़े.

भारत के लिए शिवम दुबे ने लगाया तीसरा सबसे तेज अर्धशतक

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम दर्ज है. उन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में 50 रन पूरे किए थे. अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले ही मुकाबले में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक 14 गेंदों पर लगाया था. अब शिवम दुबे का नाम भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है.

टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक

12 गेंद- युवराज सिंह vs इंग्लैंड, डरबन (2007)

14 गेंद- अभिषेक शर्मा vs न्यूजीलैंड, गुवाहाटी (2026)

15 गेंद- शिवम दुबे vs न्यूजीलैंड, विशाखापत्तनम (2026)

16 गेंद- हार्दिक पांड्या vs दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद (2025)

17 गेंद- अभिषेक शर्मा vs इंग्लैंड, मुंबई (2025)