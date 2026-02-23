शिमरन हेटमायर ने रचा इतिहास, जड़ दिया टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज अर्धशतक, मारे लगातार 5 छक्के
Shimron Hetmyer Fastest Fifty: जिम्बाब्वे के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शिमरन हेटमायर ने सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है. इस दौरान हेटमायर ने 5 गेंद 5 छक्के भी जड़े.
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में वेस्टइंडीज के शिमरन हेटमायर ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने लगातार पांच छक्के जड़े और टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज शतक जड़ दिया. जिम्बाब्वे के खिलाफ हेटमायर ने सिर्फ 19 गेंद में फिफ्टी पूरी की. इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड खुद शिमरन हेटमायर के ही नाम था. इसी विश्व कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ हेटमायर ने 22 गेंद में अर्धशतक लगाया था. पर आज उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 19 गेंद में फिफ्टी जड़कर इतिहास रच दिया.
शिमरन हेटमायर जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन नंबर पर बैटिंग करने उतरे और आते ही चौकों-छक्कों की झड़ी लगा दी. हेटमायर ने इस दौरान लगातार पांच छक्के भी जड़े. उन्होंने पहले सातवें ओवर की आखिरी दो गेंद पर छक्के जड़े और फिर अगले ओवर में लगातार तीन सिक्स मार दिए. इस तरह उन्होंने लगातार पांच गेंद में पांच सिक्स मार दिए.
