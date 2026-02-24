हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशादी की खुशियों के बीच ट्रोल्स पर भड़के शिखर धवन, वायरल पोस्ट को लेकर दी कड़ी प्रतिक्रिया

शादी की खुशियों के बीच ट्रोल्स पर भड़के शिखर धवन, वायरल पोस्ट को लेकर दी कड़ी प्रतिक्रिया

शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे शिखर धवन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फेक पोस्ट से नाराज दिखे. उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने अपने निजी जीवन को लेकर कोई नकारात्मक बयान नहीं दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Feb 2026 10:20 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं. हालांकि इस खुशहाल मौके पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फर्जी पोस्ट ने उन्हें नाराज कर दिया है. दरअसल, कुछ ट्रोल अकाउंट्स ने धवन के नाम से एक कथित बयान वायरल कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंनें अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर नकारात्मक बातें कही हैं. जिसमें लिखा था की धवन की पहली पत्नी आयशा ने उनसे कहा था की उनसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी.

फेक पोस्ट पर धवन का जवाब

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में यह दिखाने की कोशिश की गई कि धवन ने अपने पिछले रिश्ते को लेकर निराशाजनक बयान दिया है. हालांकि, उन्होंने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया कि यह बयान पूरी तरह से गलत है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है.

धवन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि उन्होंने कभी भी अपने अतीत को बोझ नहीं माना है, चाहे वह क्रिकेट मैदान से जुड़ा हो या निजी जीवन से. उन्होंने कहा कि वह हमेशा पोजिटिव सोच में विश्वास रखते हैं और अपने बीते समय का सम्मान करते हैं.  उन्होंने लोगों से अपील की कि सिर्फ क्लिक और व्यूज के लिए उनके नाम का गलत इस्तेमाल न करें और झूठी बातें फैलाने से बचें.

नई शुरुआत की ओर बढ़ते धवन

हाल ही में शिखर धवन ने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर सोफी शाइन से दिल्ली-एनसीआर में एक निजी समारोह में शादी की है. इस समारोह में उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए. यह शादी उनके जीवन में एक नई शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है. 

इससे पहले अक्टूबर 2023 में धवन का अपनी पहली पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया था. इस रिश्ते के दौरान उन्हें अपने बेटे जोरावर की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई का भी सामना करना पड़ा था.

मुश्किल दौर के बाद नई उम्मीद

धवन ने कई मौकों पर यह भी बताया है कि वह अपने बेटे जोरावर के साथ समय बिताना कितना मिस करते हैं. हालांकि उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने पिछले रिश्ते को लेकर कोई गलत टिप्पणी नहीं की. 2025 के बीच में जब धवन और सोफी शाइन के रिश्ते की खबर सार्वजनिक हुई, तभी से यह साफ हो गया था कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं.

अब शादी के बाद जहां धवन एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं उन्होंने अपने फैंस और मीडिया से अपील की है कि सकारात्मकता फैलाएं और अफवाहों से दूर रहें. 

Published at : 24 Feb 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan Viral Post CRICKET Sophie Shine
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
शादी की खुशियों के बीच ट्रोल्स पर भड़के शिखर धवन, वायरल पोस्ट को लेकर दी कड़ी प्रतिक्रिया
शादी की खुशियों के बीच ट्रोल्स पर भड़के शिखर धवन, वायरल पोस्ट को लेकर दी कड़ी प्रतिक्रिया
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को 107 रनों से हराकर सुपर-8 में वेस्टइंडीज ने हासिल की रिकॉर्ड जीत, टीम इंडिया का हुआ काम खराब
जिम्बाब्वे को 107 रनों से हराकर सुपर-8 में वेस्टइंडीज ने हासिल की रिकॉर्ड जीत, टीम इंडिया का हुआ काम खराब
क्रिकेट
'काफी वाहियात शॉट...', तिलक वर्मा पर भड़के भारत के पूर्व खिलाड़ी, प्लेइंग 11 पर उठाए सवाल
'काफी वाहियात शॉट...', तिलक वर्मा पर भड़के भारत के पूर्व खिलाड़ी, प्लेइंग 11 पर उठाए सवाल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में फिसड्डी साबित हुई है भारत की ओपनिंग जोड़ी; आंकड़े ओमान और कनाडा से भी बुरे
टी20 वर्ल्ड कप में फिसड्डी साबित हुई है भारत की ओपनिंग जोड़ी; आंकड़े ओमान और कनाडा से भी बुरे
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे पर चश्मदीद का चौंकाने वाला खुलासा! | Chatra | ABP News
Jharkhand Plane Crash: चश्मदीदों ने बताई एयर एंबुलेंस हादसे की आंखों देखी | Chatra | Air Ambulance
Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़, उठाया बड़ा कदम
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़
क्रिकेट
IND vs ZIM: टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना हुआ सनी देओल की फिल्म को प्रॉफिट?
एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
जनरल नॉलेज
Autobahn Germany: जर्मनी में हाईवे पर नहीं होती स्पीड लिमिट, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
जर्मनी में हाईवे पर नहीं होती स्पीड लिमिट, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
ट्रेंडिंग
Video: बेडरूम के एसी पर बैठी थी मौत, गौर से देखा तो निकला 7 फुट लंबा सांप, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
बेडरूम के एसी पर बैठी थी मौत, गौर से देखा तो निकला 7 फुट लंबा सांप, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget