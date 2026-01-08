बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर इस भारतीय क्रिकेटर का फूटा गुस्सा, कहा- मंजूर नहीं कि…

Shikhar Dhawan On The Violence Against Hindus In Bangladesh: भारत के पूर्व स्टार ओपनर शिखर धवन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर चिंता जताई है. हाल ही में, बांग्लादेश में एक 44 वर्षीय विधवा महिला के साथ क्रूरता देखने को मिली. कथित तौर पर गैंगरेप के बाद उसे पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए गए. यह घटना बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की कमी और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को दर्शाता है. इसी घटना को लेकर शिखर ने अपने एक्स अकाउंट पर दुख व्यक्त किया और पीड़ित के लिए न्याय और समर्थन मांगा.

शिखर धवन ने दिया बयान

शिखर धवन ने एक्स पर लिखा, ‘बांग्लादेश में एक 44 वर्षीय हिंदू विधवा औरत के साथ हुई क्रूरता के बारे में पढ़कर दिल टूट गया. किसी के भी साथ, कहीं भी ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती. पीड़ित के लिए न्याय और समर्थन की प्रार्थना.’ ये घटना बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

Heartbreaking to read about the brutal assault on a Hindu widow in Bangladesh. Such violence against anyone, anywhere is unacceptable. Prayers for justice and support for the survivor. 🙏 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) January 7, 2026

बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है बवाल

बांग्लादेश में हिंदओं के साथ आए दिन हिंसा हो रही है. हाल ही में, बांग्लादेश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते कई हिंदू व्यक्तियों पर हमले हुए हैं. ये विरोध प्रदर्शन सिंगापुर में जुलाई विद्रोह के आयोजक शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़के थे. एक 25 वर्षीय हिंदू व्यक्ति की मौत मंगलवार यानी 6 जनवरी, 2026 को हुई, जब वो भीड़ से बचने के लिए नहर में कूद गया था. भीड़ ने उस पर चोरी का आरोप लगाया था. न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) के अनुसार, भंडरपुर गांव के निवासी मिथुन सरकार की स्थानीय लोगों ने चोरी के संदेह में पीछा किया था.

वहीं, सोमवार यानी 5 जनवरी, 2026 को भी एक हिंदू व्यवसायी और एक अखबार के कार्यवाहक संपादक राणा प्रताप बैरागी की जशोर जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उसी दिन, 40 वर्षीय हिंदू किराना दुकानदार शरत मणि चक्रवर्ती की भी हत्या कर दी गई थी. अब एक अन्य भयावह घटना सामने आ रही है, जिसमें एक 44 वर्षीय हिंदू महिला के साथ कथित तौर पर दो पुरुषों ने गैंगरेप किया और उसके बाद, उन दोनों दरिंदों ने महिला को पेड़ से बांधकर उसके बाल भी काट दिए थे.