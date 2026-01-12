हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?

शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?

Shikhar dhawan engaged to sophie shine: भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई कर ली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए फैंस को इसके बारे में जानकारी दी.

By : शिवम | Updated at : 12 Jan 2026 06:02 PM (IST)
पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई कर ली है. कई समय से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, दोनों खुलकर अपने रिश्ते के बारे में बताने लगे थे. उन्होंने इंस्टाग्राम पर सगाई का फोटो शेयर करते हुए फैंस को ये खुशखबरी दी. बता दें कि धवन सोफी से 5 साल बड़े हैं.

शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया, जिसमें उनके और सोफी के हाथ में सगाई की अंगूठी है. कैप्शन में धवन ने लिखा, "मुस्कुराहटें शेयर करने से लेकर सपनों को शेयर करने तक, हमारे इंगेजमेंट के लिए मिले प्यार, आशीर्वाद और हर अच्छी शुभकामना के लिए आभारी हैं, क्योंकि हमने हमेशा के लिए एक साथ रहने का फैसला किया है."

 
 
 
 
 
कौन हैं सोफी शाइन

सोफी आयरलैंड की रहने वाली हैं. वह प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं. अभी वह अबू धामी में एक कंपनी के अंदर सेकंड वाईस प्रेजिडेंट के तौर पर काम करती हैं. उनका जन्म 1990 में हुआ था, वह अभी 36 साल की हैं. मार्केटिंग और मैनेंजमेंट की पढ़ाई लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी से पूरी की.

कैसे सोफी के प्यार में पड़े धवन

2023 में शिखर धवन के लिए बुरे दौर से गुजर रहे थे, उनका आयशा मुखर्जी के साथ तलाक हो गया था. अपने बेटे से अलग होने के बाद धवन ने कई भावुक पोस्ट किए. धवन को चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सोफी शाइन के साथ देखा गया. इस टूर्नामेंट का मेजबान पाकिस्तान था, लेकिन भारत अपने मैच दुबई में खेल रहा था.

धवन ने बताया था कि वह दुबई के एक रेस्टोरेंट में सोफी शाइन से पहली बार मिले थे. क्रिकेटर ने बताया था कि उस दिन कैमोफ्लाज ट्राउजर और जैकेट में सोफी मुझे बहुत सुंदर लग रही थी. सोफी ने पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें धवन का खूबसूरत चेहरा और शरारती आंखों ने आकर्षित किया.

कब है शिखर धवन की शादी?

अब शिखर धवन और सोफी शाइन साथ में इंस्टाग्राम पर वीडियो भी बनाते हैं. धवन कई मजाकिया वीडियो उनके साथ शेयर कर चुके हैं. खबरों के अनुसार अगले महीने शिखर और सोफी की शादी है.

Published at : 12 Jan 2026 05:36 PM (IST)
