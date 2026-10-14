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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस लीग के खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे शिखर धवन, PAK खिलाड़ियों के साथ नाम जोड़ने पर भड़के

इस लीग के खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे शिखर धवन, PAK खिलाड़ियों के साथ नाम जोड़ने पर भड़के

शिखर धवन ने वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप में बिना अनुमति अपना नाम शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई है. पूर्व भारतीय ओपनर ने आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 14 Oct 2026 06:09 PM (IST)
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क्रिकेट के मैदान पर अपने अंदाज से पहचान बनाने वाले शिखर धवन एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार मामला उनके किसी मैच या प्रदर्शन का नहीं, बल्कि एक टूर्नामेंट में उनका नाम शामिल किए जाने का है. वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप में धवन का नाम सामने आने के बाद उन्होंने आयोजकों पर नाराजगी जताई है. धवन का कहना है कि उनकी अनुमति के बिना उनका नाम खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया. अब उन्होंने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.

शिखर धवन ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि उन्हें वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप में अपना नाम शामिल होने की जानकारी मिली है, जबकि उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेलने की सहमति नहीं दी थी.

बिना अनुमति उनका नाम इस्तेमाल किया 

धवन ने कहा कि आयोजकों ने उनकी जानकारी और अनुमति के बिना उनके नाम का इस्तेमाल किया है. उन्होंने साफ किया कि उनकी टीम इस मामले में सही कानूनी कदम उठाएगी. साथ ही, उन्होंने मीडिया और अपने प्रशंसकों से अपील की के उनके टूर्नामेंट में खेलने को लेकर किसी भी गलत खबर पर भरोसा नहीं करें और न ही उसे आगे फैलाएं.

एशिया वॉरियर्स की टीम में शामिल था नाम

रिपोर्ट के मुताबिक, धवन का नाम एशिया वॉरियर्स की टीम में शामिल किया गया था. इस टीम में भारत के पूर्व क्रिकेटर राहुल शर्मा, गुरकीरत सिंह मान और अभिमन्यु मिथुन के नाम भी बताए गए थे.

इसके अलावा, पाकिस्तान के सोहेल तनवीर, इफ्तिखार अहमद और मुहम्मद इमरान खान समेत कई क्रिकेटरों के नाम भी टीम की सूची में शामिल थे. इस टीम में कुल 24 खिलाड़ियों के नाम बताए गए थे. लेकिन, धवन ने टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी से इनकार किया है.

पाकिस्तान को लेकर पहले भी दे चुके हैं बयान

साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान भी धवन ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया था और पाकिस्तान को लेकर नाराजगी जताई थी.

अब टूर्नामेंट में बिना अनुमति अपना नाम शामिल किए जाने पर धवन ने आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. उन्होंने प्रशंसकों से भी अपुष्ट खबरों से दूर रहने की अपील की है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan World T20 Continent Cup
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