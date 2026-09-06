IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसत्य निकेतन हादसे से टूटे शिखर धवन, बोले- 'जिन परिवारों ने अपनों को खोया...'

सत्य निकेतन हादसे से टूटे शिखर धवन, बोले- 'जिन परिवारों ने अपनों को खोया...'

Satya Niketan Building Collapse: शिखर धवन ने सत्य निकेतन में इमारत गिरने से हुए हादसे पर दुख जताया. उन्होंने उन परिवारों के लिए हिम्मत की प्रार्थना की, जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 06 Sep 2026 11:24 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार (06 सितंबर) को 50 साल पुरानी पांच मंजिला इमारत के गिरने से बड़ा हादसा हुआ. लड़कों की पीजी (पेइंग गेस्ट) के रूप में इस्तेमाल हो रही इमारत के गिरने से कुछ लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल हुए हैं. इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? इस हादसे पर सभी अपना-अपना दुख जाहिर कर रहे हैं. टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन ने भी इस घटना पर दुख जताया. 

धवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लिए हिम्मत की प्रार्थना की, जबकि मलवे में फंसे लोगों के सुरक्षित निकले की कामना की. 

धवन ने लिखा, "सत्य निकेतन से आई खबर से बहुत दुख हुआ है. जिन परिवारों ने अपने प्यारों को खोया, उनके लिए हिम्मत की प्रार्थना कर रहा हूं और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनके सुरक्षित बचाव की भी कामना करता हूं."

5 लोगों के मरने की खबर 

इस खबर को लिखे जाने तक हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5 पर पहुंच गई है. जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर (AIIMS) में इस घटना के 10 मरीज पहुंचे थे. इसमें 4 मृत अवस्था में थे. बाकी 1 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस तरह 5 लोगों की जान जा चुकी है. बाकी 5 घायलों में एक को मामूली चोटें लगी थीं, जिसे देखरेख के बाद छुट्टी दे दी गई. वहीं एक मरीज के अंगों की सर्जरी की भी खबर है. 

चल रहा था मरम्मत का काम, बेसमेंट में भरा पानी

इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम हो रहा था, तभी दोपहर करीब 1:30 बजे बिल्डिंग ढह गई. इस इमारत के ढहने से आसपास मौजूद कई वाहन भी मलबे की चपेट में आ गए. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि कुछ दिनों से बारिश होने के कारण बेसमेंट में पानी जमा होने लगा था, जिससे इसकी नींव कमजोर हो गई थी. इसे ही इमारत के ढहने की वजह बताया गया. दिल्ली में शुक्रवार से काफी बारिश हुई थी.

 

यह भी पढ़ें: 4, 6, 4... सिराज पर बरसे वैभव सूर्यवंशी, फर्स्ट क्लास को बनाया टी20; देखें वीडियो

Published at : 06 Sep 2026 11:22 PM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan DELHI Satya Niketan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'PCB ने अपना मजाक उड़वाया', लॉर्ड्स टेस्ट 'विवाद' पर बोले इमरान खान के बेटे
'PCB ने अपना मजाक उड़वाया', लॉर्ड्स टेस्ट 'विवाद' पर बोले इमरान खान के बेटे
क्रिकेट
4, 6, 4... सिराज पर बरसे वैभव सूर्यवंशी, फर्स्ट क्लास को बनाया टी20; देखें वीडियो
4, 6, 4... सिराज पर बरसे वैभव सूर्यवंशी, फर्स्ट क्लास को बनाया टी20; देखें वीडियो
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी से देवदत्त पडिक्कल, टीम इंडिया के इतने खिलाड़ी खेल रहे दलीप ट्रॉफी फाइनल
वैभव सूर्यवंशी से देवदत्त पडिक्कल, टीम इंडिया के इतने खिलाड़ी खेल रहे दलीप ट्रॉफी फाइनल
क्रिकेट
बिकनी पहन अनाया बांगर ने चलाया स्टीमर, वीडियो देख उड़े फैंस के होश
बिकनी पहन अनाया बांगर ने चलाया स्टीमर, वीडियो देख उड़े फैंस के होश
Advertisement

वीडियोज

Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Delhi Moti Bagh Building Collapse: 5 मंजिला इमारत ढही.. दिल्ली में कोहराम !।
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: लगातार 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | ABP News
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: 5 मंजिला इमारत ढही, 50 जिंदगियों पर संकट !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
निजीकरण की खबरों पर ISRO का आया रिएक्शन, कहा - 'यह पूरी तरह से...'
निजीकरण की खबरों पर ISRO का आया रिएक्शन, कहा - 'यह पूरी तरह से...'
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार और MCD के खिलाफ गरजे युवा, NSUI, ABVP ने किया प्रदर्शन, हिरासत में छात्र
दिल्ली सरकार और MCD के खिलाफ गरजे युवा, NSUI, ABVP ने किया प्रदर्शन, हिरासत में छात्र
क्रिकेट
'PCB ने अपना मजाक उड़वाया', लॉर्ड्स टेस्ट 'विवाद' पर बोले इमरान खान के बेटे
'PCB ने अपना मजाक उड़वाया', लॉर्ड्स टेस्ट 'विवाद' पर बोले इमरान खान के बेटे
ओटीटी
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
ऑटो
देश की सबसे सस्ती सेडान मिल रही और सस्ती, Tigor पर इतना ऑफर
देश की सबसे सस्ती सेडान मिल रही और सस्ती, Tigor पर इतना ऑफर
एग्रीकल्चर
खेत में पानी जमा न होने दें गन्ना किसान, फसल में बढ़ रहा बीमारी का खतरा
खेत में पानी जमा न होने दें गन्ना किसान, फसल में बढ़ रहा बीमारी का खतरा
शिक्षा
अब हिंदी मीडियम से करें बीटेक, MP में शुरू हुआ इंजीनियरिंग कोर्स
अब हिंदी मीडियम से करें बीटेक, MP में शुरू हुआ इंजीनियरिंग कोर्स
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget