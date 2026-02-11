हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमुंबई में शरफेन रदरफोर्ड ने अंग्रेजों को धोया, होल्डर भी चमके; 7 गेंद में 2 विकेट गिरने के बाद भी वेस्टइंडीज ने बना डाले 196 रन

मुंबई में शरफेन रदरफोर्ड ने अंग्रेजों को धोया, होल्डर भी चमके; 7 गेंद में 2 विकेट गिरने के बाद भी वेस्टइंडीज ने बना डाले 196 रन

ENG vs WI Score: वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बना दिए हैं. शरफेन रदरफोर्ड के अर्धशतक के बाद जेसन होल्डर ने भी तूफानी पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Feb 2026 08:57 PM (IST)
Preferred Sources

England vs West Indies Score: वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बना दिए हैं. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. कैरेबियाई टीम के लिए शरफेन रदरफोर्ड ने तूफानी अंदाज में 76 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. जेसन होल्डर ने भी 33 रनों की तेजतर्रार पारी खेली. पिछले मैच के हीरो रहे शिमरोन हेटमायर ने भी 23 रनों की कैमियो पारी खेल समा बांधा. वेस्टइंडीज ने अपने पहले 2 विकेट पहली 7 गेंद में ही खो दिए थे.

रदरफोर्ड का तूफान, होल्डर भी चमके

शरफेन रदरफोर्ड ने 42 गेंद में 76 रनों की तूफानी पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 7 छक्के लगाए. अंतिम ओवरों में जेसन होल्डर के बल्ले ने भी आग उगली, जो 17 गेंद में 33 रनों की तेजतर्रार पारी खेल आउट हुए. उनके अलावा शिमरोन हेटमायर 12 गेंद में 23 रनों की छोटी, लेकिन विस्फोटक पारी खेली.

अंतिम 5 ओवर में बने 66 रन

15 ओवरों में वेस्टइंडीज का स्कोर 130/5 था, लेकिन इसके बाद रदरफोर्ड और होल्डर का ऐसा तूफान आया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगड़ी हुई नजर आने लगी. आदिल रशीद द्वारा की गए 18वें ओवर को छोड़ दिया जाए, तो अंतिम 5 में एक भी ओवर ऐसा नहीं रहा, जिसमें वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने 10 से कम रन बटोरे हों.

इसी बीच सैम कर्रन के एक ही ओवर में जेसन होल्डर ने 3 छक्के लगाए. वहीं रदरफोर्ड और होल्डर ने जोफ्रा आर्चर को भी खूब पीटा. इंग्लैंड की ओर से आर्चर ही सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवरों में 48 रन दे डाले.

अगर इंग्लैंड 197 रन बना पाती है, तो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में तीसरे सबसे बड़ा सफल रन चेज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी. अभी तीसरे सबसे सफल रन चेज यूएसए के नाम है, जिसने 2024 के वर्ल्ड कप में कनाडा के खिलाफ 195 रनों का टारगेट प्राप्त किया था.

यह भी पढ़ें:

राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 11 Feb 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
West Indies Vs England WI Vs ENG T20 WORLD CUP LIVE ICC T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
महाराष्ट्र
'पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें', प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज
'पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें', प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज
इंडिया
'एपस्टीन ने मुझे दोमुंहा कहा था', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप सिंह पुरी का जवाब, जानें क्या कहा?
'एपस्टीन ने मुझे दोमुंहा कहा था', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप सिंह पुरी का जवाब, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
Advertisement

वीडियोज

Shabana Mahmood और Epstein Files में क्या है CONNECTION? | ABPLIVE
Canada Shooting: कनाडा में मासूमों का दुश्मन कौन? गोलीबारी में 9 की मौत, 25 घायल | ABPLIVE
Mamata से मुस्लिम वोट कैसे छीनेंगे? Humayun Kabir का 'सीक्रेट' मिशन | ABPLIVE
Mahadangal With Chitra Tripathi: डील की लड़ाई, अब देश बेचने पर आई! | PM Modi
Kanpur Lamborghini Crash: ड्राइविंग सीट पर Shivam Mishra, परिवार के दावों पर बड़ा सवाल! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
महाराष्ट्र
'पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें', प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज
'पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें', प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज
इंडिया
'एपस्टीन ने मुझे दोमुंहा कहा था', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप सिंह पुरी का जवाब, जानें क्या कहा?
'एपस्टीन ने मुझे दोमुंहा कहा था', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप सिंह पुरी का जवाब, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
बॉलीवुड
इन 6 बड़ी फिल्मों को ठुकराना गोविंदा को पड़ा महंगा, कर देते साइन तो बदल जाता करियर
इन 6 बड़ी फिल्मों को ठुकराना गोविंदा को पड़ा महंगा, कर देते साइन तो बदल जाता करियर
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
ट्रेंडिंग
Video: “प्रदर्शन के बीच वाटर कैनन से चोटिल हुई शख्स की आंख
“प्रदर्शन के बीच वाटर कैनन से चोटिल हुई शख्स की आंख" बंदूक की तरह चली तेज बौछार, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
दुनिया के किन देशों में सबसे पहले खत्म होगा पेट्रोल-डीजल, किस पायदान पर हैं भारत-पाकिस्तान?
दुनिया के किन देशों में सबसे पहले खत्म होगा पेट्रोल-डीजल, किस पायदान पर हैं भारत-पाकिस्तान?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget