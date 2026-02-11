England vs West Indies Score: वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बना दिए हैं. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. कैरेबियाई टीम के लिए शरफेन रदरफोर्ड ने तूफानी अंदाज में 76 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. जेसन होल्डर ने भी 33 रनों की तेजतर्रार पारी खेली. पिछले मैच के हीरो रहे शिमरोन हेटमायर ने भी 23 रनों की कैमियो पारी खेल समा बांधा. वेस्टइंडीज ने अपने पहले 2 विकेट पहली 7 गेंद में ही खो दिए थे.

रदरफोर्ड का तूफान, होल्डर भी चमके

शरफेन रदरफोर्ड ने 42 गेंद में 76 रनों की तूफानी पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 7 छक्के लगाए. अंतिम ओवरों में जेसन होल्डर के बल्ले ने भी आग उगली, जो 17 गेंद में 33 रनों की तेजतर्रार पारी खेल आउट हुए. उनके अलावा शिमरोन हेटमायर 12 गेंद में 23 रनों की छोटी, लेकिन विस्फोटक पारी खेली.

अंतिम 5 ओवर में बने 66 रन

15 ओवरों में वेस्टइंडीज का स्कोर 130/5 था, लेकिन इसके बाद रदरफोर्ड और होल्डर का ऐसा तूफान आया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगड़ी हुई नजर आने लगी. आदिल रशीद द्वारा की गए 18वें ओवर को छोड़ दिया जाए, तो अंतिम 5 में एक भी ओवर ऐसा नहीं रहा, जिसमें वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने 10 से कम रन बटोरे हों.

इसी बीच सैम कर्रन के एक ही ओवर में जेसन होल्डर ने 3 छक्के लगाए. वहीं रदरफोर्ड और होल्डर ने जोफ्रा आर्चर को भी खूब पीटा. इंग्लैंड की ओर से आर्चर ही सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवरों में 48 रन दे डाले.

अगर इंग्लैंड 197 रन बना पाती है, तो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में तीसरे सबसे बड़ा सफल रन चेज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी. अभी तीसरे सबसे सफल रन चेज यूएसए के नाम है, जिसने 2024 के वर्ल्ड कप में कनाडा के खिलाफ 195 रनों का टारगेट प्राप्त किया था.

