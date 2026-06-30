'उसने 20000 की डिमांड...', क्रिकेटर शशांक सिंह ने कुक के साथ मारपीट के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले स्टार ऑलराउंडर शशांक सिंह (Shashank Singh), उनके पिता शैलेश सिंह और एक अन्य पर दिपेंद्र सिंह तोमर नाम के कुक से मारपीट और गाली गलौज करने के आरोप में FIR दर्ज हुई थी. अब शशांक ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. शशांक ने बताया कि कुक ने आते ही 20,000 रुपये की डिमांड की. इसके अलावा बताया कि उसे कुछ भी खाना बनाना नहीं आता था.

मारपीट को लेकर क्या बोले शशांक सिंह?

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जब शशांक सिंह से कुक के साथ मारपीट को लकेर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, "ऐसा कुछ भी नहीं है. एक इंसान जो 25 तारीख की शाम को आता है और 28 का सुबह चला जाता है, आप कैसे उसे बंधक बनाकर सकते हैं? वह आदमी हमारे पास यह कहते हुए आया कि मुझे खाना बनाना आता है. मैं हर तरह का खाना बना सकता हूं. लेकिन फिर उनसे खुद कबूल किया कि उसे नहीं पता कि खाना कैसे बनाते हैं."

VIDEO | Bhopal, Madhya Pradesh: Cricketer Shashank Singh on an FIR filed against him and his retired IPS father over allegedly assaulting a man, says, "Nothing like that happened. A person who comes on the evening of the 25th and leaves on the morning of the 28th... how can you… pic.twitter.com/NSAkkFR6E0 — Press Trust of India (@PTI_News) June 30, 2026

'बेडरूम की वीडियो बनाई'

शशांक ने आगे कहा, "आप इस तरह के इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हो. वह घर पर आया और बेडरूम की वीडियो बनाने लगा. वह बेडरूम में भी गया, जहां महंगे और लग्जरी चीजें रखी थीं, वहां की वीडियो बनाई और दूसरे लोगों को भेजी. आप इस बारे में क्या कहेंगे. मेरी उसके साथ मुश्किल से 1 मिनट बता हुई. उससे पूछा कि क्या खाना बना लेते हो? उसने जवाब में कहा कि इंडियन, चाइनीज और सबकुछ."

20,000 हजार रुपये की डिमांड की

शशांक ने आगे बात करते हुए कहा, "वह मेरे पिता के किसी दोस्त के जरिए आया था, जिन्होंने बताया था कि उसे सबकुछ बनाना आता है. लेकिन जैसे ही वह घर पर आया, उसने 20,000 रुपये के एडवांस पैसे मांगे. मेरी मां ने कहा कि पहले 2-3 दिन खाना बनाओ. हम देखेंगे कि यहां एडजस्ट हो पाते हो या नहीं. उसके बाद हम तय करेंगे कि कितना पैसा देना है."

आगे कहा, "शुरुआत में ही 20 हजार रुपये की मांग करना, यह खुद उसे संदिग्ध बनाता है. तुरंत आने के बाद कौन 20 हजार की मांग करता है. पहले अपना काम दिखाओ, तभी हम रखेंगे. जाहिर तौर पर उसे कुछ बनाना नहीं आता था."

यह भी पढ़ें: जिम्बाब्वे के इस खिलाड़ी ने बनाया महारिकॉर्ड, रोहित शर्मा बहुत पीछे छूटे; जानकर चकरा जाएगा सिर