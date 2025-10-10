टीम का हो गया एलान, शार्दुल ठाकुर को मिली कप्तानी, सरफराज और शिवम दुबे को भी मिली जगह

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम का हो गया एलान, शार्दुल ठाकुर को मिली कप्तानी, सरफराज और शिवम दुबे को भी मिली जगह

Mumbai Squad Ranji Trophy 2025-26: रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन का आगाज 15 अक्टूबर से हो रहा है. उससे पहले मुंबई क्रिकेट टीम ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मैच के लिए 16 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा की है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 Oct 2025 08:51 PM (IST)


रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन का आगाज 15 अक्टूबर से हो रहा है. उससे पहले मुंबई क्रिकेट टीम ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मैच के लिए 16 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा की है. मुंबई बनाम जम्मू-कश्मीर मैच 15-18 अक्टूबर तक खेला जाना है, जिसमें शार्दुल ठाकुर टीम की कप्तानी कर रहे होंगे. ठाकुर, अजिंक्य रहाणे की जगह लेंगे जिन्होंने सीजन शुरू होने से पहले मुंबई टीम की कप्तानी छोड़ दी थी. इस टीम में सरफराज खान और शिवम दुबे को भी स्थान मिला है.

42 बार की रणजी चैंपियन मुंबई, पहले ही मैच में जमू-कश्मीर को हराकर पिछले सीजन की हार का बदला लेना चाहेगी. बता दें कि दिल्ली को एलीट ग्रुप डी में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पोंडीचेरी के साथ रखा गया है.

शार्दुल ठाकुर होंगे कप्तान

जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मैच में शार्दुल ठाकुर मुंबई टीम की कप्तानी कर रहे होंगे. उनके अलावा अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, सरफराज खान और मुशीर खान भी इस टीम में शामिल हैं. मुशीर के रणजी ट्रॉफी रिटर्न पर भी सबकी नजरें होंगी, जो कार एक्सीडेंट के कारण पिछले सीजन अधिकांश मैचों में नहीं नहीं खेल पाए थे.

IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ओपनिंग करने वाले और भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान रह चुके आयुष म्हात्रे भी टीम में बल्लेबाजी को सशक्त बना रहे होंगे. मुंबई के स्क्वाड में अनुभव और युवा जोश का मिश्रण तैयार किया गया है.

श्रेयस अय्यर टीम में नहीं

डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलने वाले श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिला है, क्योंकि कमर की समस्या के कारण वो रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक पर चल रहे हैं. सूर्यकुमार यादव भी इस टीम का हिस्सा नहीं हैं, जो पिछले सीजन सेमीफाइनल में खेलते दिखे थे.

मुंबई का स्क्वाड: शार्दुल ठाकुर (कप्तान), आयुष म्हात्रे, आकाश आनंद, हार्दिक तमोरे, अजिंक्य रहाणे, सिद्धेश लाड़, सरफराज खान, शिवम दुबे, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे, सिल्वेस्टर डी'सूजा, मुशीर खान, इरफान उमैर, अखिल हेरवाडकर, रॉयस्टन डियाज

रविचंद्रन अश्विन ने बताया भारत क्यों दोनों बार नहीं जीत पाया WTC का खिताब, इसे ठहराया जिम्मेदार

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.

Published at : 10 Oct 2025 08:51 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane Shardul Thakur SHIVAM DUBE RANJI TROPHY Ranji Trophy 2025 26
