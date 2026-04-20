वजन घटा, दिमाग तक पहुंचा इंफेक्शन, बातचीत भी बंद; दिल्ली में भर्ती अफगान खिलाड़ी की हालत गंभीर

अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाद शपूर जादरान (Shapoor Zadran) दिल्ली के एक अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. 6 फीट 2 इंच के शपूर ICU में भर्ती हैं. वह हेमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसिस (Hemophagocytic Lymphohistiocytosis) नाम की एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है. अफगान खिलाड़ी की हालत काफी गंभीर है. इंफेक्शन उनके दिमाग तक पहुंच गया. इसके अलावा वजन तेजी से घट रहा है और बातचीत भी लगभग बंद हो गई है.

शपूर इलाज के लिए जनवरी में दिल्ली आए थे. अब वह HLH की चौथी स्टेज से जूझ रहे हैं. उन्हें पहली बार पिछले साल अक्टूबर में दिक्कत हुई थी. शपूर के छोटे भाई घमाई जादरान ने बताया कि इसके बाद ही अफगानिस्तान में डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए भारत जाने की सलाह दी थी.

दिमाग तक फैल गया इंफेक्शन

ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक, घमाई जादरान ने बताया कि शपूर का इंफेक्शन दिमाग तक चला गया था, जिसका पता MRI और CT स्कैन के बाद लगा. इसमें टीबी भी शामिल था.

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शुरुआती दिनों में शपूर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी. लेकिन फिर करीब 20 दिन के बाद उन्हें दोबारा दिक्कत हुई और अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा. एक बार फिर उन्हें अस्पताल से छुटी मिल गई है, लेकिन फिर 20 दिन के बाद अफगानी क्रिकेटर को अस्पताल ले जाया गया. इस बार उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और वह डेंगू पॉजिटिव आए. रमजान के महीने में शपूर का 'बोन मैरो' टेस्ट हुआ, जिसके बाद पता चला कि वह HLH की चौथी स्टेज पर पहुंच गए हैं.

घटने लगा वजन, बातचीत भी बंद

शपूर के भाई ने बताया कि अब उनके अंदर ज्यादा जान नहीं बची है. उनका करीब 14 किलो वजन घट गया है. वह मुश्किल से ही कुछ बोल पाते हैं. बातचीत लगभग बंद हो गई है.

स्टेरॉयड से हालत में सुधार

उनके भाई ने कहा कि शपूर जादरान परिवार में सबसे बड़े हैं - उनके चार भाई और छह बहनें हैं - और वह काफी वक्त से परिवार के मुखिया हैं. हमें उम्मीद है कि उसकी हालत दिन-ब-दिन सुधरेगी. शपूर को हाल ही में जो स्टेरॉयड दिए गए हैं, वे असरदार लग रहे हैं और इससे हमें उम्मीद मिली है.

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