हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा के साथ शाई होप ओपनर, 2025 की वनडे टीम ऑफ द ईयर; एक से बढ़कर एक खूंखार खिलाड़ी टीम में शामिल

रोहित शर्मा के साथ शाई होप ओपनर, 2025 की वनडे टीम ऑफ द ईयर; एक से बढ़कर एक खूंखार खिलाड़ी टीम में शामिल

2025 odi team of the year: इस टीम में गेंदबाजी के 6 विकल्प हैं. वहीं बैटिंग में भी काफी गहराई है. भारत के रोहित शर्मा, विराट कोहली और हर्षित राणा 2025 की वनडे टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा हैं.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 30 Dec 2025 10:04 PM (IST)
हर साल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) तीनों फॉर्मेट की साल की बेस्ट टीम चुनती है. आईसीसी के अलावा कई पूर्व क्रिकेटर भी साल की बेस्ट टीम का चयन करते हैं. इसी तर्ज पर हमने भी 2025 की बेस्ट वनडे टीम चुनी है. इसमें इस साल दुनियाभर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुना है. भारत के रोहित शर्मा, विराट कोहली और हर्षित राणा हमारी 2025 की वनडे टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा हैं.

रोहित शर्मा और शाई होप ओपनर, तीन नंबर पर विराट

हमने हमारी टीम में रोहित शर्मा और वेस्टइंडीज के शाई होप के बतौर ओपनर चुना है. 2025 में रोहित ने 14 मैचों में 100.46 की औसत से 650 रन बनाए हैं. इस दौरान हिटमैन ने दो शतक और चार अर्धशतक जड़े हैं. वहीं शाई होप ने 15 मैचों में 98.82 की औसत से 670 रन बनाए हैं. होप ने इस साल दो शतक और चार अर्धशतक जड़े. तीन नंबर के लिए हमने विराट कोहली को चुना है. विराट ने 2025 में 13 मैचों में 96.15 की औसत से 651 रन बनाए हैं. किंग कोहली ने तीन शतक और चार अर्धशतक जड़े हैं.

हर्षित राणा को भी इस टीम में मिली जगह

जो रूट ने इस साल सबसे ज्यादा रन बनाए. उनके बल्ले से 15 मैच में 808 रन निकले. वह चार नंबर के लिए टीम में चुने गए हैं. इसके बाद पाकिस्तान के सलमान अली आगा हैं. उन्होंने 2025 में 17 मैचों में 667 रन बनाए. इसके बाद सात नंबर के लिए हमने न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल को चुना है. ब्रेसवेल ने इस साल 18 मैचों में 368 रन बनाए और 17 विकेट झटके.

गेंदबाजी में भारत के हर्षित राणा, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी, वेस्टइंडीज के जेडन सील्स और इंग्लैंड के आदिल रशीद हैं. सील्स ने 12 मैचों में 27 विकेट, हेनरी ने 13 मैचों में 31 विकेट, हर्षित राणा ने 11 मैचों में 20 विकेट और आदिल रशीद ने 15 मैचों में 30 विकेट लिए हैं.

हमारी 2025 की वनडे टीम ऑफ द ईयर- रोहित शर्मा, शाई होप (विकेटकीपर), विराट कोहली, जो रूट, आगा सलमान, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर, हर्षित राणा, मैट हेनरी, आदिल रशीद और जेडन सील्स.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 30 Dec 2025 10:04 PM (IST)
Shai Hope VIRAT KOHLI Rohit SHarma ODI Team Of The Year
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
