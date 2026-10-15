भारत के खिलाफ शानदार पारियां खेलकर बढ़ी शे होप की टेंशन, चौंका देगी वजह

वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप भारत के खिलाफ लगातार शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं. इन दिनों भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. सीरीज के 4 मैच हो चुके हैं, जिसमें होप के बल्ले से 2 शतक निकल चुके हैं. इससे पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी. वनडे सीरीज में भी होप के बल्ले से 2 शतक निकले थे. इन शानदार पारियों के लिए होप को 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब मिल रहे हैं, जिसने उनकी टेंशन बढ़ा दी है.

भारत दौरे (वनडे और टी20) पर होप के बल्ले से 4 शतक निकल चुके हैं. दोनों के बीच एक टी20 और खेला जाना बाकी है. बीते बुधवार (14 अक्टूबर) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए चौथे टी20 में होप ने 50 गेंदों में 4 चौके और 9 छक्के लगाकर नाबाद 102 रनों की पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया. इस पर होप ने कहा कि उनके पास 'प्लेयर ऑफ द मैच' के कई सारे अवॉर्ड हो गए, जिन्हें वापस वेस्टइंडीज ले जाने में उन्हें दिक्कत होगी.

शे होप की बढ़ी टेंशन

हैदराबाद में भारत के खिलाफ चौथा टी20 जीतने के बाद पोस्ट प्रजेंटेशन में होप से पूछा गया कि जीते हुए अवॉर्ड को घर ले जाने में क्या दिक्कत होगी? इस पर शे होप ने कहा, "सच कहूं तो, वे थोड़े भारी थे, हमें सामान के वजन का ध्यान रखना होगा. इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं प्लेयर ऑफ द मैच के उन अवॉर्ड्स के साथ घर वापस जाऊंगा तो मुझे कुछ दिक्कतो का सामना करना पड़ेगा."

सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

चार मैचों के बाद शे होप टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 4 पारियों में 130.50 के शानदार औसत और 190.51 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 261 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक निकला है.

शे होप का टी20 करियर

होप ने अब तक 74 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 72 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 33.40 की औसत और 141.82 के स्ट्राइक रेट से 2004 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 13 अर्धशतक निकले हैं.

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