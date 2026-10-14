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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट सीरीज से बाहर हुए शाई होप, स्टार बॉलर ने भी वेस्टइंडीज को दिया झटका

टेस्ट सीरीज से बाहर हुए शाई होप, स्टार बॉलर ने भी वेस्टइंडीज को दिया झटका

West Indies Test Squad For Bangladesh: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड की घोषणा की है. इस टीम में शाई होप शामिल नहीं हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Oct 2026 02:42 PM (IST)
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वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. वेस्टइंडीज की टीम अभी भारत के साथ टी20 सीरीज खेल रही है, जिसके बाद उसे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश दौरे पर जाना है. शाई होप और अल्जारी जोसेफ इस आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं.

शाई होप को 2027 वनडे वर्ल्ड कप क्वालीफायर से पहले आराम दिया गया है. वर्ल्ड कप क्वालीफायर अगले साल फरवरी में खेले जाएंगे. दूसरी ओर जोसेफ को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते बाहर किया गया है. कैरेबियाई टीम को बांग्लादेश के साथ पहला टेस्ट 28 अक्टूबर से मीरपुर और दूसरा टेस्ट 5 नवंबर से सिल्हट में खेलना है.

अल्जारी जोसेफ मेडिकल टीम के साथ अपनी फिटनेस पर काम करेंगे. वो लगातार वेस्टइंडीज के लिए मैच खेल रहे हैं. जोसेफ की जगह वेस्टइंडीज के स्क्वाड में ऑलराउंडर कीमो पॉल को शामिल किया गया है, जो फरवरी 2019 के बाद वेस्टइंडीज के लिए कोई टेस्ट मैच नहीं खेले हैं.

 23 साल के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज केविन विकहैम इस आगामी सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. केविन 2026 वेस्टइंडीज चैंपियनशिप में 3 शतकीय पारी खेलकर आ रहे हैं. वहीं हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण पाकिस्तान के साथ सीरीज मिस करने वाले सलामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल टीम में वापस आ गए हैं.

बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वाड: रोस्टन चेज़ (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), जोशुआ बिशप, जॉन कैम्पबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, जोशुआ डा सिल्वा, जस्टिन ग्रीव्स, केवम हॉज, अमीर जांगू, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, कीमो पॉल, केमर रोच, जेडन सील्स, केविन विकम

वेस्टइंडीज-बांग्लादेश टेस्ट शेड्यूल

28 अक्टूबर - 1 नवंबर - पहला टेस्ट - वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश (मीरपुर)

5 नवंबर - 9 नवंबर - दूसरा टेस्ट - वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश (सिल्हट)

वेस्टइंडीज अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में आठवें स्थान पर है. उसके लिए फाइनल की राह तय करना अब लगभग असंभव है. मगर कोच डैरेन सैमी को उम्मीद है कि बांग्लादेश पर जीत के साथ उनकी टीम टेबल के टॉप हाफ में फिनिश कर सकती है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 14 Oct 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
West Indies Cricket Team Shai Hope
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