हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशाहरुख खान का सपना पूरा, 100 दिनों में तैयार स्टेडियम, बॉलीवुड किंग ने ICC चेयरमैन जय शाह का किया शुक्रिया

शाहरुख खान का सपना पूरा, 100 दिनों में तैयार स्टेडियम, बॉलीवुड किंग ने ICC चेयरमैन जय शाह का किया शुक्रिया

लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स का स्टेडियम मात्र 100 दिनों के अंदर बनकर तैयार हो चुका है, जिसके बाद बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने ICC चेयरमैन जय शाह का शुक्रिया अदा किया है. यहां ओलंपिक के मैच भी होंगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 02 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

शाहरुख खान ने अपने एक सपने के पूरा होने पर ICC चेयरमैन जय शाह का शुक्रिया अदा किया है. दरअसल उनके मालिकाना हक वाली टीम लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स का स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है. ये लॉस एंजेलिस के पोमोना में बना है, जिसे मात्र 100 दिनों के अंदर बनाकर तैयार कर दिया गया. इसे अमेरिकी क्रिकेट के लिए बड़ा और अच्छा कदम माना जा रहा है. इसी स्टेडियम में ओलंपिक के मैच भी होंगे.

शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर स्टेडियम तैयार करने का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये एक सपना था जो अब हकीकत में बदल चुका है. उन्होंने खास तौर पर जय शाह का शुक्रिया अदा किया, जो अभी ICC के चेयरमैन पद पर हैं. उन्होंने कहा ये जगह सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए भी होगा और यहां लोग अपनी यादें बनाएंगे.

शाहरुख खान ने एक्स पर लिखा, "जो एक सपना था, वह आज हकीकत बन गया है. आप सभी का LA के नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है. यह जगह सिर्फ खेल के लिए ही नहीं, बल्कि मनोरंजन और परिवारों के लिए भी बनाई गई है और ऐसी यादों के लिए जो हमेशा साथ रहेंगी. जयभाई का खास शुक्रिया, जो इस सफर में बहुत मददगार रहे हैं. संजोग गुप्ता का भी शुक्रिया, जिन्होंने इतना सहयोग दिया. यह LA के लिए, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए और नाइट राइडर्स परिवार के लिए है. पर्पल और गोल्ड पर भरोसा रखें. LA नाइट राइडर्स के होम ग्राउंड में आपका स्वागत है."

यह भी पढ़ें- बदल गई भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 की टाइमिंग, जानिए कब-कहां देखें LIVE; टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

ये स्टेडियम सिर्फ 100 दिनों में बनकर तैयार कर दिया गया, जिसके लिए करीब 32 हजार मीट्रिक टन मिट्टी हटाई गई थी. यहां अभी काम चल रहा है, दूसरे फेज में यहां एक ट्रेनिंग सेंटर और प्रैक्टिस की जगह बनकर तैयार की जाएगी. फेज 3 में इसे आखिरी रूप दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- 'भागा क्यों नहीं..., तू देख...', रन आउट के बाद अभिषेक-ईशान किशन की बहस, स्टंप माइक में कैद; वीडियो वायरल

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 02 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Shahrukh Khan Jay Shah ICC Chairman Los Angeles Knight Riders Olympics 2028
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
शाहरुख खान का सपना पूरा, 100 दिनों में तैयार स्टेडियम, बॉलीवुड किंग ने ICC चेयरमैन जय शाह का किया शुक्रिया
शाहरुख खान का सपना पूरा, 100 दिनों में तैयार स्टेडियम, बॉलीवुड किंग ने ICC चेयरमैन जय शाह का किया शुक्रिया
क्रिकेट
IND vs ENG: 'भागा क्यों नहीं..., तू देख...', रन आउट के बाद अभिषेक-ईशान किशन की बहस, स्टंप माइक में कैद; वीडियो वायरल
'भागा क्यों नहीं..., तू देख...', रन आउट के बाद अभिषेक-ईशान किशन की बहस, स्टंप माइक में कैद; वीडियो वायरल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
क्रिकेट
हार्दिक पंड्या पर 7 IPL टीमों की नजर, CSK और KKR सबसे आगे; RCB-SRH ने नहीं दिखाई दिलचस्पी
हार्दिक पंड्या पर 7 IPL टीमों की नजर, CSK और KKR सबसे आगे; RCB-SRH ने नहीं दिखाई दिलचस्पी
Advertisement

वीडियोज

दो दिन की बारिश ने मचाया मुंबई में हाहाकार
बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह
राम मंदिर चोरी केस पर बड़ा अपडेट, पुलिस जांच जारी
Ketan Agrawal Case Update: क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
Mumbai Monsoon Rains:मुंबई-ठाणे में मानसून का तांडव, सड़कें बनीं नदियाँ, पानी में डूबीं गाड़ियाँ!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
महाराष्ट्र
मुंबई में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश के आसार, पालघर-रायगढ़ जिलों में स्कूल बंद
मुंबई में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश के आसार, पालघर-रायगढ़ जिलों में स्कूल बंद
इंडिया
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
बॉलीवुड
Alpha Advance Booking Day 1:आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
विश्व
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
एग्रीकल्चर
जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा
जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा
टेक्नोलॉजी
iPhone-Android यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! इस कमी से बन सकते हैं हैकर्स का निशाना, कैसे बचें?
iPhone-Android यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! इस कमी से बन सकते हैं हैकर्स का निशाना, कैसे बचें?
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget