शाहरुख खान ने अपने एक सपने के पूरा होने पर ICC चेयरमैन जय शाह का शुक्रिया अदा किया है. दरअसल उनके मालिकाना हक वाली टीम लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स का स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है. ये लॉस एंजेलिस के पोमोना में बना है, जिसे मात्र 100 दिनों के अंदर बनाकर तैयार कर दिया गया. इसे अमेरिकी क्रिकेट के लिए बड़ा और अच्छा कदम माना जा रहा है. इसी स्टेडियम में ओलंपिक के मैच भी होंगे.

शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर स्टेडियम तैयार करने का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये एक सपना था जो अब हकीकत में बदल चुका है. उन्होंने खास तौर पर जय शाह का शुक्रिया अदा किया, जो अभी ICC के चेयरमैन पद पर हैं. उन्होंने कहा ये जगह सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए भी होगा और यहां लोग अपनी यादें बनाएंगे.

शाहरुख खान ने एक्स पर लिखा, "जो एक सपना था, वह आज हकीकत बन गया है. आप सभी का LA के नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है. यह जगह सिर्फ खेल के लिए ही नहीं, बल्कि मनोरंजन और परिवारों के लिए भी बनाई गई है और ऐसी यादों के लिए जो हमेशा साथ रहेंगी. जयभाई का खास शुक्रिया, जो इस सफर में बहुत मददगार रहे हैं. संजोग गुप्ता का भी शुक्रिया, जिन्होंने इतना सहयोग दिया. यह LA के लिए, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए और नाइट राइडर्स परिवार के लिए है. पर्पल और गोल्ड पर भरोसा रखें. LA नाइट राइडर्स के होम ग्राउंड में आपका स्वागत है."

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What started as a dream… turns into reality today.



Welcoming you all to the Knight Riders Cricket Ground, LA.



A place built not just for sports but also entertainment and for families… and memories that last forever.



Special thanks to Jaybhai who has been too kind through… pic.twitter.com/5WEBSEHyOh — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 1, 2026

ये स्टेडियम सिर्फ 100 दिनों में बनकर तैयार कर दिया गया, जिसके लिए करीब 32 हजार मीट्रिक टन मिट्टी हटाई गई थी. यहां अभी काम चल रहा है, दूसरे फेज में यहां एक ट्रेनिंग सेंटर और प्रैक्टिस की जगह बनकर तैयार की जाएगी. फेज 3 में इसे आखिरी रूप दिया जाएगा.

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