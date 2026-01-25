शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ उगला जहर, बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर लगी मिर्ची

टी20 वर्ल्ड कप विवाद में पाकिस्तान खुले तौर पर बांग्लादेश का समर्थन करता रहा है. राशिद लतीफ से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन नजम सेठी तक, ये सभी ICC और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की आलोचना कर चुके हैं. अब इस सूची में पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने आईसीसी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जबरदस्ती भारत का नाम घसीट रहे शाहिद अफरीदी

शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि आईसीसी ने निष्पक्ष फैसला नहीं लिया है. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के समय का उदाहरण दिया, जब भारतीय टीम ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था. उनका कहना है कि भारत की तुलना में बांग्लादेश के साथ अलग तरह का बर्ताव किया गया.

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा, "बांग्लादेश और ICC इवेंट्स में भी खेल चुके एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर होने के नाते, मुझे ICC की अस्थिरता से निराशा हुई है. 2025 में आईसीसी ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान ना जाने की टीम इंडिया की मांग को स्वीकार कर लिया था. मगर वह बांग्लादेश के मामले में वैसा ही फैसला लेने से परहेज कर रहा है."

उन्होंने आगे यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बुनियाद निष्पक्षता और निरंतरता पर टिकी है. अफरीदी ने आईसीसी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर और फैंस भी सम्मान के हकदार हैं.

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है बांग्लादेश

ICC कठिन फैसला लेकर बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर का रास्ता दिखा चुका है. ग्रुप C में उसकी जगह स्कॉटलैंड ने ले ली है. बांग्लादेश की वेन्यू चेंज करने की मांग को लेकर आईसीसी बोर्ड मीटिंग भी हुई थी, जिसमें 14-2 से फैसला बांग्लादेश की मांग के विरोध में चला गया था. इसके बाद बांग्लादेश ने डिसप्यूट रेजोल्यूशन कमिटी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी, लेकिन प्रोटोकॉल का हवाला देकर DRC ने बांग्लादेश की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था.

यह भी पढ़ें:

टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बीच पाकिस्तान ने किया 15 सदस्यीय टीम का एलान, बाबर आजम को मिला मौका