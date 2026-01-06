हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-बांग्लादेश विवाद पर शाहिद अफरीदी का जहरीला बयान, BCB को दिया फुल सपोर्ट; जानें क्या कहा

भारत-बांग्लादेश विवाद पर शाहिद अफरीदी का जहरीला बयान, BCB को दिया फुल सपोर्ट; जानें क्या कहा

Shahid Afridi on Bangladesh T20 World Cup Controversy: टी20 वर्ल्ड कप का वेन्यू बदले जाने की मांग पर शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश के समर्थन में बयान दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Jan 2026 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से मना कर दिया था. इस पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं सुनाया है. BCCI और BCB के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब बीसीसीआई के निर्देश पर KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था. इस पूरे विवाद पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बांग्लादेश के समर्थन में बयान दिया है.

क्रिकेट पाकिस्तान डॉट कॉम के अनुसार शाहिद अफरीदी ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का रुख सही है और इसके पीछे तर्कसंगत कारण भी हैं. अफरीदी ने यह भी कहा कि इस मामले पर ICC को निष्पक्षता दिखाते हुए कार्य करना चाहिए और किसी एक देश को परिस्थितियों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए. अफरीदी ने इस बात के जरिए कहीं ना कहीं भारत और BCCI पर कटाक्ष किया है.

पाकिस्तान के इस पूर्व ऑलराउंडर ने आईसीसी को यह सलाह भी दी कि बांग्लादेश के मैच दूसरे वेन्यू पर शिफ्ट किए जाने चाहिए, जिससे वर्ल्ड कप में भाग ले रहे सभी देशों के लिए निष्पक्षता और सुविधा सुनिश्चित की जा सके.

जय शाह पर कही बड़ी बात

इस विषय पर शाहिद अफरीदी ने आगे कहा कि ICC के चेयरमैन जय शाह क्रिकेट को नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन समर्थन और आम सहमति की कमी ने परिस्थितियों को अधिक जटिल बना दिया है. दिग्गज ऑलराउंडर के अनुसार अनिश्चितताओं से बचने के लिए आईसीसी को इस मामले पर स्पष्ट और निर्णायक रुख अपनाना होगा.

शाहिद अफरीदी का यह जहरीला बयान ऐसे समय में आया है, जब एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बीसीसीआई और बीसीबी अधिकारियों के बीच बैठक की मध्यस्थता की थी. इस बैठक में ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपनी वेन्यू बदलने की मांग पर पुनर्विचार करने के लिए मना लिया था.

यह भी पढ़ें:

Watch: फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 06 Jan 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Board SHAHID AFRIDI T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List: यूपी एसआईआर में सभी 75 जिलों की आ गई लिस्ट, कहां कितने वोट कटे? सबसे टॉप पर ये जिला
यूपी एसआईआर में सभी 75 जिलों की आ गई लिस्ट, कहां कितने वोट कटे? सबसे टॉप पर ये जिला
क्रिकेट
Watch: फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल
फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Venezuela Crisis और Petrol-Diesel: India को कितना फ़ायदा? | Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी |
JNU Protest: कब्र वाली हसरत..JNU में किसकी फितरत? | Breaking | BJP | Congress | Breaking
JNU Protest के पीछे कौन? CPI नेता का चौंकाने वाला खुलासा! | Breaking | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List: यूपी एसआईआर में सभी 75 जिलों की आ गई लिस्ट, कहां कितने वोट कटे? सबसे टॉप पर ये जिला
यूपी एसआईआर में सभी 75 जिलों की आ गई लिस्ट, कहां कितने वोट कटे? सबसे टॉप पर ये जिला
क्रिकेट
Watch: फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल
फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
जनरल नॉलेज
Crude Oil Detection: कैसे पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे तेल का कुआं, क्या है पूरा प्रोसेस?
कैसे पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे तेल का कुआं, क्या है पूरा प्रोसेस?
नौकरी
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget