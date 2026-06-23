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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशाहिद अफरीदी ने अपने ही देश की महिला क्रिकेटरों का किया अपमान, कहा- हमारी औरतें सिर्फ खाना...

शाहिद अफरीदी ने अपने ही देश की महिला क्रिकेटरों का किया अपमान, कहा- हमारी औरतें सिर्फ खाना...

Shahid Afridi: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शाहिद अफरीदी अपने ही देश की महिला क्रिकेटरों का अपमान करते दिख रहे हैं.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 23 Jun 2026 07:56 PM (IST)
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Shahid Afridi On Pak Women Cricketers: इन दिनों खेले जा रहे महिला टी20 वर्ल्ड कप (Women's T20 World Cup 2026) में पाकिस्तान काफी खस्ता हालत में दिखी. शुरुआती तीन मैचों में लगातार हार का सामना करने के बाद टीम ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो गई. अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पुरुष टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि हमारी औरतें सिर्फ खाना अच्छा बनाती हैं. 

अफरीदी का यह बयान वाकई उनके देश की महिला क्रिकेटरों का बड़ा अपमान है. लेकिन यह साफ नहीं हो पाया है कि अफरीदी का बयान पाकिस्तान की महिला टीम के टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद का है या फिर पहले का है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ऊपर की साइड पाकिस्तान महिला टीम की तस्वीर लगी है और नीचे अफरीदी बोल रहे हैं. 

क्या बोले शाहिद अफरीदी?

वीडियो में अफरीदी ने कहा, "क्रिकेट जब तक खून में न हो, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं. हमारी लेडीज खाना अच्छा बनाती हैं. सीधी-सीधी सी बात है, चीन दुनिया में जितनी भी तरक्की कर ले लेकिन उनके खून में क्रिकेट नहीं है, तो वो क्रिकेट खेल ही नहीं सकते. हमारी औरतें खाना अच्छा बनाती हैं क्योंकि इनके खून में है."

पाकिस्तान का बुरा हाल

टी20 विश्व कप में पाकिस्तान शुरुआत से ही खराब हालत में दिखी. टीम ने पहला मैच भारत की महिला टीम के खिलाफ खेला, जिसमें उन्हें 64 रनों से हार का सामना करना पड़ा. टीम का दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका महिला टीम से हुआ, जिसमें पाक ने 2 विकेट से हार का सामना किया. तीसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ हुआ. इस मैच में पाकिस्तान की महिला टीम ने 23 रनों से हार झेली. इसके साथ टीम ग्रुप चरण से ही एलिमिनेट हो गई. अब टीम को ग्रुप स्टेज के बाकी 2 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 जून को नीदरलैंड्स के खिलाफ 27 जून को खेलने हैं. 

 

यह भी पढे़ं: Fact Check: CSK में चले गए हार्दिक पांड्या, इन दो खिलाड़ियों के बदले हुई डील; जानें वायरल दावे की सच्चाई

Published at : 23 Jun 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
Shahid Afridi Pakistan Women Cricketers
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