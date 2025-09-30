एशिया कप ट्रॉफी विवाद के बीच बोले शाहिद अफरीदी, कहा- मोहसिन नकवी दें इस्तीफा...

मोहसिन नकवी इस समय बहुत बड़े विवाद का केंद्र बने हुए हैं. एशिया कप फाइनल के बाद वो चैंपियन टीम इंडिया को ट्रॉफी देने के बजाय ट्रॉफी लेकर वहां से चले गए थे. नकवी अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और साथ ही पाकिस्तान सरकार में गृहमंत्री भी हैं. एशिया कप ट्रॉफी विवाद के बीच शाहिद अफरीदी ने सलाह दी है कि मोहसिन नकवी को कोई एक पद छोड़ देना चाहिए.

टेलिकॉम एशिया से बातचीत में पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने मांग की है कि एशिया कप विवाद के बड़ा नकवी को एक पद छोड़ देना चाहिए. उन्होंने कहा, "मेरी मोहसिन नकवी साहब से सलाह या आग्रह है कि आपके पास 2 बहुत महत्वपूर्ण पद हैं. ये बहुत बड़े पद हैं और अलग से समान मांगते हैं. PCB और गृह मंत्रालय दो अलग-अलग क्षेत्र हैं, इसलिए उन्हें अलग ही रखा जाना चाहिए. यह बहुत अहम फैसला है, जिसे जल्द लिया जाना चाहिए."

उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता...

अफरीदी ने यह भी कहा कि मोहसिन नकवी को पूरी तरह सलाहकारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. अफरीदी कहते हैं कि नकवी खुद मान चुके हैं कि उन्हें क्रिकेट का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है. पाकिस्तानी दिग्गज ने कहा, "उन्हें ऐसे सलाहकार रखने चाहिए, जिन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ हो."

अफरीदी के इस बयान को उस रूप में देखा जा रहा है कि वो मोहसिन नकवी के 2 पदों पर रहने से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उनकी चेतावनियों को लगातार अनसुना किया जाता रहा है. सूत्रों ने यह भी बताया है कि अफरीदी ने देश के आर्मी चीफ से भी यह बात कही है कि नकवी को सिर्फ एक पद पर ठीक से ध्यान देने के लिए दूसरा पद छोड़ देना चाहिए.

