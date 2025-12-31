बिग बैश लीग से बाहर हुए शाहीन अफरीदी, 2026 टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना मुश्किल; आ गया ताजा अपडेट

2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी चोटिल हो गए हैं. उनका टी20 विश्व कप में खेलना भी मुश्किल बताया जा रहा है. शाहीन ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेल रहे थे, लेकिन अब चोटिल होने की वजह से वह बीबीएल से बाहर हो गए हैं.

शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने लाहौर स्थित हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इलाज के लिए बुला लिया है. उन्हें बिग बैश लीग में ब्रिसबेन हीट के लिए फील्डिंग करते समय चोट लगी थी. बिग बैश लीग में शाहीम ब्रिस्बेन टीम का हिस्सा थे. वह फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए थे. अब शाहीन बिग बैश लीग से बाहर हो गए हैं.

पीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बातचीत के बाद उन्हें वापस बुलाया गया है. उनकी चोट को लेकर प्रारंभिक फीडबैक यही मिला है कि उन्हें पूरे आराम की जरूरत है और चोट से उबरने में समय लगेगा. उन्होंने कहा कि चोट की गंभीरता और उससे उबरने में लगने वाले समय के बारे में बोर्ड के डॉक्टरों से मिलकर ही पता चल सकेगा.

शाहीन अफरीदी ने बीबीएल टीम द्वारा जारी बयान में कहा, "ब्रिसबेन में खेलने में बहुत मजा आया और मुझे दुख है कि इस बार पूरे सीजन में नहीं खेल सकूंगा. उम्मीद है कि जल्दी मैदान पर लौटूंगा."

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान नहीं किया है. पाकिस्तान को नए साल की शुरुआत में श्रीलंका से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के लिए शाहीन को नहीं चुना गया था, क्योंकि वह बिग बैश लीग में खेल रहे थे. शाहीन के अलावा पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शादाब खान और हारिस रऊफ भी बिग बैश लीग में खेल रहे हैं.