हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबिग बैश लीग से बाहर हुए शाहीन अफरीदी, 2026 टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना मुश्किल; आ गया ताजा अपडेट

बिग बैश लीग से बाहर हुए शाहीन अफरीदी, 2026 टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना मुश्किल; आ गया ताजा अपडेट

Shaheen Afridi Injury Update: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी बिग बैश लीग में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए थे. वह ऑस्ट्रेलियाई लीग में ब्रिस्बेन हीट की टीम का हिस्सा थे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 31 Dec 2025 05:41 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी चोटिल हो गए हैं. उनका टी20 विश्व कप में खेलना भी मुश्किल बताया जा रहा है. शाहीन ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेल रहे थे, लेकिन अब चोटिल होने की वजह से वह बीबीएल से बाहर हो गए हैं.

शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने लाहौर स्थित हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इलाज के लिए बुला लिया है. उन्हें बिग बैश लीग में ब्रिसबेन हीट के लिए फील्डिंग करते समय चोट लगी थी. बिग बैश लीग में शाहीम ब्रिस्बेन टीम का हिस्सा थे. वह फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए थे. अब शाहीन बिग बैश लीग से बाहर हो गए हैं.

पीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बातचीत के बाद उन्हें वापस बुलाया गया है. उनकी चोट को लेकर प्रारंभिक फीडबैक यही मिला है कि उन्हें पूरे आराम की जरूरत है और चोट से उबरने में समय लगेगा. उन्होंने कहा कि चोट की गंभीरता और उससे उबरने में लगने वाले समय के बारे में बोर्ड के डॉक्टरों से मिलकर ही पता चल सकेगा.

शाहीन अफरीदी ने बीबीएल टीम द्वारा जारी बयान में कहा, "ब्रिसबेन में खेलने में बहुत मजा आया और मुझे दुख है कि इस बार पूरे सीजन में नहीं खेल सकूंगा. उम्मीद है कि जल्दी मैदान पर लौटूंगा."

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान नहीं किया है. पाकिस्तान को नए साल की शुरुआत में श्रीलंका से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के लिए शाहीन को नहीं चुना गया था, क्योंकि वह बिग बैश लीग में खेल रहे थे. शाहीन के अलावा पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शादाब खान और हारिस रऊफ भी बिग बैश लीग में खेल रहे हैं. 

Published at : 31 Dec 2025 05:41 PM (IST)
Tags :
Shaheen Afridi Big Bash League Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
Advertisement

वीडियोज

Top Headlines: इस घंटे की बड़ी खबरें | Gig Workers Strike | New Year | Chamoli Tunnel | SIR |Weather
Flipperachi on Fa9la, Dhurandhar की Journey, Akhaye Khanna के Moves और Arabic Hit Lyrics का Craze
SHAMEFUL! Anjel Chakma को मारने के बाद पी शराब, मनाया जश्न! | ABPLIVE
IPO Alert: Modern Diagnostic IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Khaleda Zia Demise: हिंसक तनाव के बीच बांग्लादेश जाएंगे विदेश मंत्री... मौका या खतरा? | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
शिक्षा
IMD में कैसे मिलती है नौकरी, 8वें वेतन आयोग से कितनी हो जाएगी यहां की सैलरी?
IMD में कैसे मिलती है नौकरी, 8वें वेतन आयोग से कितनी हो जाएगी यहां की सैलरी?
जनरल नॉलेज
Jawaharlal Nehru Love Life: किन महिलाओं से जवाहर लाल नेहरू को हुई थी मुहब्बत, उनकी जिंदगी में कितनी महिलाओं की हुई एंट्री?
किन महिलाओं से जवाहर लाल नेहरू को हुई थी मुहब्बत, उनकी जिंदगी में कितनी महिलाओं की हुई एंट्री?
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget