एक साल में सबसे ज्यादा रन, शेफाली वर्मा के नाम दर्ज हुआ 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एक साल यानी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ड्ट को पीछे छोड़ दिया. भारतीय बल्लेबाज ने 2026 में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बना लिए हैं. उन्होंने 2026 एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 48 रनों की पारी खेली थी.

इसके साथ शेफाली इस साल फॉर्मेट में 863 रन के स्कोर पर पहुंच गईं. उन्होंने यह रन 24 मैचों में 162.83 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. इससे पहले लौरा वोल्वार्ड्ट 824 रनों के साथ रिकॉर्ड पर अपना नाम लिखवाए हुए थीं. यहां गौर करने वाली बात यह है कि अफ्रीकी बल्लेबाज ने भी इसी साल यह रन बनाए हैं.

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन (महिला टी20 इंटरनेशनल)

शेफाली वर्मा- 863 रन (2026)

लौरा वोल्वार्ड्ट- 824 रन (2026)

नताशा माइल्स 800 रन (2026)

ईशा ओजा- 779 रन (2025)

यास्मीन देस्वानी- 779 रन (2026)

एशियन गेम्स में चला शेफाली वर्मा का बल्ला

शेफाली एशियाई खेलों के महिला क्रिकेट इवेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं. उन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में 188 की औसत और 202.15 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 188 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक निकला.

शेफाली वर्मा का अंतर्राष्ट्रीय करियर

तीनों फॉर्मेट खेलने वाली शेफाली ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 7 टेस्ट, 32 वनडे और 119 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 14 पारियों में उन्होंने 49.23 की औसत से 640 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे. उनका हाई स्कोर 205 रनों का रहा. वनडे की 32 पारियों में भारतीय बल्लेबाज ने 24.03 की औसत से 745 रन स्कोर किए, जिसमें 5 फिफ्टी शामिल रहीं. यहां हाई स्कोर 87 रनों का रहा. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 118 पारियों में शेफाली ने 30.22 की औसत और 141 के स्ट्राइक रेट से 3325 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 21 फिफ्टी निकलीं, जिसमें हाई स्कोर 100* रनों का रहा.

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