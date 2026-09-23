IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक साल में सबसे ज्यादा रन, शेफाली वर्मा के नाम दर्ज हुआ 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

एक साल में सबसे ज्यादा रन, शेफाली वर्मा के नाम दर्ज हुआ 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

Shafali Verma World Record: भारत की स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट को पीछे छोड़ा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 23 Sep 2026 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एक साल यानी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ड्ट को पीछे छोड़ दिया. भारतीय बल्लेबाज ने 2026 में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बना लिए हैं. उन्होंने 2026 एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 48 रनों की पारी खेली थी. 

इसके साथ शेफाली इस साल फॉर्मेट में 863 रन के स्कोर पर पहुंच गईं. उन्होंने यह रन 24 मैचों में 162.83 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. इससे पहले लौरा वोल्वार्ड्ट 824 रनों के साथ रिकॉर्ड पर अपना नाम लिखवाए हुए थीं. यहां गौर करने वाली बात यह है कि अफ्रीकी बल्लेबाज ने भी इसी साल यह रन बनाए हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया, अंतिम ओवर में चेज किया 339 का टारगेट
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया, अंतिम ओवर में चेज किया 339 का टारगेट
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
क्रिकेट
Watch: जापान में जसप्रीत बुमराह ने बनवाई अपने लिए खास चीज, पत्नी संजना गणेशन ने ली चुटकी
Watch: जापान में जसप्रीत बुमराह ने बनवाई अपने लिए खास चीज, पत्नी संजना गणेशन ने ली चुटकी

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन (महिला टी20 इंटरनेशनल)

शेफाली वर्मा- 863 रन (2026)

लौरा वोल्वार्ड्ट- 824 रन (2026)

नताशा माइल्स 800 रन (2026)

ईशा ओजा- 779 रन (2025)

यास्मीन देस्वानी- 779 रन (2026)

एशियन गेम्स में चला शेफाली वर्मा का बल्ला

शेफाली एशियाई खेलों के महिला क्रिकेट इवेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं. उन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में 188 की औसत और 202.15 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 188 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक निकला. 

शेफाली वर्मा का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

तीनों फॉर्मेट खेलने वाली शेफाली ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 7 टेस्ट, 32 वनडे और 119 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 14 पारियों में उन्होंने 49.23 की औसत से 640 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे. उनका हाई स्कोर 205 रनों का रहा. वनडे की 32 पारियों में भारतीय बल्लेबाज ने 24.03 की औसत से 745 रन स्कोर किए, जिसमें 5 फिफ्टी शामिल रहीं. यहां हाई स्कोर 87 रनों का रहा. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 118 पारियों में शेफाली ने 30.22 की औसत और 141 के स्ट्राइक रेट से 3325 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 21 फिफ्टी निकलीं, जिसमें हाई स्कोर 100* रनों का रहा. 

 

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया, अंतिम ओवर में चेज किया 339 का टारगेट

Published at : 23 Sep 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
World Record Most Runs Shafali Verma INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया, अंतिम ओवर में चेज किया 339 का टारगेट
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया, अंतिम ओवर में चेज किया 339 का टारगेट
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
क्रिकेट
Watch: जापान में जसप्रीत बुमराह ने बनवाई अपने लिए खास चीज, पत्नी संजना गणेशन ने ली चुटकी
Watch: जापान में जसप्रीत बुमराह ने बनवाई अपने लिए खास चीज, पत्नी संजना गणेशन ने ली चुटकी
Advertisement

वीडियोज

Baseer Ali का Roadies Contestant से Gang Leader तक सफर, OGs vs NewGs पर खुलकर बोले
Samay Raina और Medha Shankr की शादी की अफवाहों पर दोनों का मजेदार जवाब, December में नहीं होंगे फेरे
Bigg Boss 20 में Qazi Touqeer और Rhiti Tiwari का जोरदार क्लैश, बहस पहुंची गाली-गलौज तक
CBFC की नई Guidelines में क्या बदला? Maatrubhumi को लेकर भी बढ़ी चर्चा
Hanuman Ansh के बाद Bageshwar Dham पर फिल्म बनाएंगी Anupriya Nagar? दिया बड़ा हिंट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर बवाल के बीच चुनाव आयोग का जवाब- 'सभी काम कानून के मुताबिक'
SIR प्रक्रिया पर बवाल: EC ने कहा- विचारों में मतभेद का मतलब नहीं टकराव, सहमति से सभी फैसले
बिहार
'बिहार और बंगाल में फिर से हो चुनाव', SIR के बीच तेजस्वी यादव की बड़ी मांग
'बिहार और बंगाल में फिर से हो चुनाव', SIR के बीच तेजस्वी यादव की बड़ी मांग
इंडिया
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
इंडिया
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर SC का बंटा फैसला, कहा- बड़ी बेंच पर CJI लें निर्णय
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर SC का बंटा फैसला, कहा- बड़ी बेंच पर CJI लें निर्णय
इंडिया
'गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, SIR वाले राज्यों में दोबारा चुनाव', EC विवाद पर ममता बनर्जी
'गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, SIR वाले राज्यों में दोबारा चुनाव', EC विवाद पर ममता बनर्जी
बिहार
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget