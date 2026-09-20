शेफाली वर्मा ने विराट-रोहित के खास क्लब में बनाई जगह
एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ शेफाली वर्मा ने ऐतिहासिक शताक जड़ा. 49 गेंदों में खेली 100 रनों की पारी में उन्होंने 9 छक्के और 3 चौके जड़े, इसी के साथ वह एक खास क्लब में शामिल हो गईं.
शेफाली वर्मा एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है. बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने नाबाद 100 रन बनाए. 49 गेंदों में 204.08 की स्ट्राइक रेट से खेली इस पारी में उन्होंने 9 छक्के लगाए. इस शानदार पारी की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.
शेफाली वर्मा बनी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला बल्लेबाज
एशियन गेम्स सेमीफाइनल में शेफाली ने 100 रनों की पारी में 9 छक्के लगाए. इसी के साथ वह स्मृति मंधाना को पछाड़कर अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला बल्लेबाज बन गई हैं. उनके नाम अब 104 T20I सिक्स हो गए हैं.
कोहली-रोहित के साथ खास क्लब में बनाई जगह
शेफाली वर्मा उन भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 100 या इससे ज्यादा छक्के लगाए हैं. पुरुष क्रिकेट में रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत 5 खिलाड़ी इस आंकड़े को छू पाए हैं. महिला क्रिकेट में शेफाली दूसरी महिला क्रिकेटर बनीं.
बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स सेमीफाइनल में ही स्मृति मंधाना ने भी अपने 100 टी20 इंटरनेशनल छक्के पूरे किए. उन्होंने 171वीं पारी में ये आंकड़ा छुआ, जबकि शेफाली ने 117वीं पारी में ऐसा किया. अब पुरुष और महिला क्रिकेट में भारत के 7 खिलाड़ी टी20 इंटरनेशनल में 100 या इससे अधिक छक्के लगा चुके हैं.
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा समेत सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने 200 या इससे अधिक छक्के लगाए हैं. रोहित ने 204 छक्के लगाए हैं, जो इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. पहले नंबर पर ऑस्ट्रिया के लिए खेलने वाले करणबीर सिंह हैं, जिन्होंने 64 पारियों में 214 छक्के लगाए हैं.
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T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज (पुरुष और महिला)
- 205- रोहित शर्मा
- 179- सूर्यकुमार यादव
- 126- अभिषेक शर्मा
- 126- हार्दिक पांड्या
- 124- विराट कोहली
- 104- शेफाली वर्मा
- 100- स्मृति मंधाना
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