मुश्किल में फंसे शादाब खान, पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने के बाद PCB ने ये क्या किया

टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया को हराकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सुपर-8 में क्वालीफाई किया, जिसके बाद प्रेस कांफ्रेंस में आए शादाब खान ने अपने बयान से हंगामा खड़ा कर दिया. उन्होंने भारत के खिलाफ मिली 61 रनों की हार से जुड़े सवाल के जवाब में पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों पर कटाक्ष किया, उनका मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा था, "पूर्व क्रिकेटर्स की अपनी राय होती है, वे दिग्गज थे, लेकिन वे भी वो नहीं कर सके जो हमने किया था. हमने तो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को हराया भी है. आलोचना तो क्रिकेट के इतिहास का हिस्सा है." पुराने खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शादाब के बयानों से नाराजगी जताई है.

बता दें कि शादाब खान टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत के खिलाफ मिली जीत का जिक्र कर रहे थे, शादाब उस टीम का हिस्सा थे. ये आईसीसी इवेंट्स में भारत के खिलाफ मिली पाकिस्तान की एकमात्र जीत थी. आईएएनएस ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के हवाले से बताया कि पीसीबी ने शादाब के बयानों से नाराजगी जाहिर की है और उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है.

शादाब ने ये बयान पाकिस्तान की नामीबिया के खिलाफ मिली जीत के बाद दिया. पीसीबी ने टीम मैनेजर के जरिए ऑलराउंडर को ये संदेश दिया कि वह पाकिस्तान के पूर्व महान खिलाड़ियों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग न करें.

शादाब खान को लगी फटकार

रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया, "नवीद चीमा ने शादाब को यह बताने के लिए कॉल किया था कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हद से बाहर चले गए थे. उन्हें पता होना चाहिए कि सभी पूर्व खिलाड़ी, जिसमें उनके ससुर सकलैन मुश्ताक भी शामिल हैं, इज्ज़तदार और महान खिलाड़ी हैं. शादाब को पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए."

रिपोर्ट के अनुसार पीसीबी ने चीमा को अन्य खिलाड़ियों से भी कहने के लिए कहा है कि वो भी अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें और प्रेस कांफ्रेंस या अन्य किसी इंटरव्यू में अपनी हद पार न करें. बता दें कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में पहुंच गया है. इस स्टेज पर टीम का सामना श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ होगा.