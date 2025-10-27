पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम

Sonika Yadav Won Bronze Medal: मन में अगर इच्छाशक्ति हो, तब बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है. ये बात सोनिका यादव पर पूरी तरह सटीक बैठती है. सोनिका यादव वो महिला हैं, जिन्होंने 7 महीने प्रेग्नेंट होने पर भी वेटलिफ्टिंग में 145 किलोग्राम वजन उठाया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. सोनिका यादव के इस पराक्राम को देखकर हर कोई हैरान है और इस मां के जज्बे को सलाम कर रहा है. सोनिका यादव दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हैं.

7 महीने प्रेग्नेंट महिला ने उठाया 145 किलो वजन

सोनिया यादव ने आंध्र प्रदेश में हुई ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर 2025-26 में 84+ किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. इसमें भी बड़ी बात ये है कि इस टूर्नामेंट में सोनिका यादव ने 7 महीने की प्रेग्नेंसी में भी 145 किलो वजन उठा लिया. दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया हैंडल से इस बारे में जानकारी साझा की गई है.

सोनिका यादव की प्रेग्नेंसी मई महीने से शुरू हुई. सोनिका के पति को लगा था कि वे गर्भावस्था के दौरान जिम नहीं जाएंगी और ट्रेनिंग रोक देंगी. लेकिन सोनिका ने ठान ली थी कि वे प्रेग्नेंसी के दौरान भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखेंगी. सोनिका गर्भावस्था के इन सात महीनों के दौरान भी लगातार वेटलिफ्टिंग करती रही हैं.

सोनिया यादव ने इस कंप्टीशन के दौरान squats में 125 किलोग्राम भार, बेंच प्रेस में 80 किलोग्राम भार और डेडलिफ्ट में 145 किलोग्राम भार उठाया. इस तरह सोनिका ने टूर्नामेंट के दौरान टोटल 350 किलोग्राम वजन उठाया. दिल्ली पुलिस के साथ ही हर कोई सोनिका यादव के इस साहस की सराहना कर रहा है.

🏋️‍♀️Defying limits, redefining strength💪



W/Ct. Sonika of @DcpNorthDelhi clinched Bronze medal at the All India Police Weightlifting Cluster 2025-26, Amravati (A.P.), lifting a total of 350 kg in 84+ kg category — while 7 months pregnant!



True embodiment of strength, courage &… pic.twitter.com/F9jqYdXAFB — Delhi Police (@DelhiPolice) October 24, 2025

यह भी पढ़ें

न चीफ सेलेक्टर और न हेड कोच, अब ROKO को कोई नहीं कर सकता बाहर; पढ़ें रोहित-विराट के लास्ट 10 प्रदर्शन