हार्दिक पंड्या पर 7 IPL टीमों की नजर, CSK और KKR सबसे आगे; RCB-SRH ने नहीं दिखाई दिलचस्पी

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या का आईपीएल भविष्य लगातार चर्चा में बना हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले सीजन से पहले होने वाली ट्रेड विंडो में वह टीम बदल सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए सात फ्रेंचाइजियां दिलचस्पी दिखा रही हैं. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पंड्या को अपने साथ जोड़ने की रेस में चेन्नई सुपर किंग्स सबसे आगे मानी जा रही है. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स भी उन्हें टीम में शामिल करने की कोशिश कर रही है. इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स को भी इस दौड़ का मजबूत दावेदार बताया गया है. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद ने हार्दिक पंड्या को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है. बाकी सातों फ्रेंचाइजियां ट्रेड विंडो के दौरान उन्हें अपने साथ जोड़ने के विकल्प पर विचार कर रही हैं.

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हार्दिक पंड्या ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2015 में मुंबई इंडियंस से की थी. इसके बाद 2022 में वह नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के कप्तान बने और लगातार दो सीजन तक टीम की कमान संभाली. बाद में वह कप्तान के रूप में मुंबई इंडियंस लौटे. हालांकि उनकी कप्तानी में मुंबई का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. पिछले तीन सीजन में टीम क्रमशः 10वें, तीसरे और नौवें स्थान पर रही.

इस बीच हार्दिक पंड्या एक और वजह से सुर्खियों में हैं. चोट से उबर रहे भारतीय ऑलराउंडर ने हाल ही में मुंबई छोड़कर बेंगलुरु को अपना नया ट्रेनिंग बेस बना लिया है. अब वह बीसीसीआई (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के पास रहकर अपनी फिटनेस और ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे. फिलहाल वह क्वाड्रिसेप्स चोट से उबर रहे हैं और इसी वजह से इंग्लैंड के खिलाफ जारी व्हाइट-बॉल सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.

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पीटीआई से बातचीत में BCCI के एक सूत्र ने कहा, 'हार्दिक पहले ही स्थायी रूप से बेंगलुरु शिफ्ट हो चुके हैं. उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पास एक घर किराये पर लिया है. वह अपने करियर के बाकी समय के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर होंगे.'