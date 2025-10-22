भारतीय क्रिकेट टीम अभी ऑस्ट्रेलिया में है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है. टीम इंडिया पहला मैच 7 विकेट से हार गई थी, दूसरा मैच कल एडिलेड में खेला जाना है. दूसरे मुकाबले से पहले शुभमन गिल का एक वीडियो वायरल हो चला है, जिसमें एक पाकिस्तानी फैन 'नापाक' हरकत करते दिखा. एक व्यक्ति ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहा, जिसने भारतीय कप्तान को चौंका दिया. इस पर शुभमन गिल का रिएक्शन भी चर्चा का केंद्र बन गया है.

शुभमन गिल एडिलेड की सड़कों पर घूम रहे थे. सामने से एक व्यक्ति ने भारतीय कप्तान से हाथ मिलाते समय 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहा, लेकिन गिल ने आपा नहीं खोया और सब्र से काम लेकर आगे बढ़ गए. इस वीडियो में गिल ब्लैक हुडी और हल्के नीले रंग की जीन्स पहने दिख रहे हैं.

भारत और पाकिस्तानी फैंस पहले ही एशिया कप ट्रॉफी विवाद को लेकर आमने-सामने हैं. इस बीच सामने आए शुभमन गिल के वीडियो ने एक नई डिबेट शुरू कर दी है. अच्छी बात यह रही कि पाकिस्तानी फैन की हरकत पर गिल ने सब्र से काम लिया.

A Pakistani fan met Shubman Gill in Adelaide and said, "Pakistan Zindabad." 🇵🇰🇮🇳🔥 pic.twitter.com/2NVLpjwFo7 — Cric Passion (@CricPassionTV) October 22, 2025

भारत को हर हाल में चाहिए जीत

पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम 7 विकेट से हार गई थी. बारिश से प्रभावित उस मैच में प्रत्येक पारी 26 ओवर की रही. अब 23 अक्टूबर को उनका दूसरा वनडे मैच एडिलेड में खेला जाएगा. 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है और भारत को सीरीज में बने रहने के लिए एडिलेड वनडे हर हाल में जीतना होगा. एडिलेड मैदान में भारतीय टीम ने अब तक 15 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 9 मैच जीते हैं और इस मैदान में उसका एक मैच टाई रहा था.

यह भी पढ़ें:

IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया

नीलामी पर ताजा अपडेट, ऑक्शन की तारीख और वेन्यू पर बड़ा खुलासा, रिटेंशन रूल्स भी सामने आए