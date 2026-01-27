स्कॉटलैंड का टी20 वर्ल्ड कप खेलने का टूटेगा सपना? पाकिस्तान बना बड़ी अड़चन; जानें पूरा माजरा

स्कॉटलैंड ने आगामी 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वॉड का एलान कर दिया है. लेकिन अब टीम पर विश्व कप में ना खेलने का खतरा मंडराने लगा है. इस खतरे का कनेक्शन पाकिस्तान से है. बात दरअसल कुछ ऐसी है कि स्कॉटलैंड ने पाकिस्तानी मूल के तेज गेंदबाज सफयान शरीफ (Safyaan Sharif) को अपने स्क्वॉड का हिस्सा बनाया है. सफयान को लेकर फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है.

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि स्कॉटलैंड टीम मैनेजमेंट को यकीन है कि ICC के आश्वासन के बाद किसी भी तरह की कोई दिक्कत या देरी नहीं होगी. वहीं स्कॉटलैंड क्रिकेट के अधिकारियों का कहना है कि विश्व कप की शुरुआत में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है. लिहाजा वीजा से जुड़ी किसी भी समस्या का असर टीम की तैयार पर पड़ सकता है. वहीं टीम में सफयान जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल करना भी काफी अहम है.

पाकिस्तानी मूल के आवेदकों को वीजा में दिक्कत?

तो आपको बता दें कि भारतीय नियमों के मुताबिक, पाकिस्तानी मूल के आवेदकों को वीजा की जांच प्रक्रिया में ज्यादा वक्त लगता है. इससे यह प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा हो सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वीजा को लेकर स्कॉटलैंड को किसी तरह की दिक्कत होती है या नहीं. अगर वीजा के चलते स्कॉटलैंड टीम को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो उसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी मूल का खिलाड़ी होगा. लिहाजा पाकिस्तान ही सबसे बड़ी अड़चन बन सकता है.

ICC ने औपचारिकताओं को वक्त पर पूरा करने का दिया भरोसा

रिपोर्ट्स में बताया गया कि ICC ने मेजबान देश के अधिकारियों से बातचीत करके सभी जरूरी औपचारिकताओं को वक्त पर पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिसके चलते स्कॉटलैंड ने टीम में सफयान को शामिल किया है.

सफयान के पिता का तालुल्क पाकिस्तान से

गौरतलब है कि सफयान शरीफ का जन्म इंग्लैंड के यॉर्कशायर में 24 मई, 1991 को हुआ था. सफयान के पिता पाकिस्तानी और मां ब्रिटिश मूल की हैं. सिर्फ 7 साल की उम्र में सफयान ने स्कॉटलैंड का रुख कर लिया था.

वहीं बात करें सफयान के अंतर्राष्ट्रीय करियर की, तो 34 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अब तक 90 वनडे और 75 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. वनडे में उन्होंने 113 विकेट लिए हैं, जबकि टी20 में सफयान 85 विकेट अपने खाते में डाल चुके हैं.