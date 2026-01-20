Scotland Replace Bangladesh In The ICC T20 World Cup 2026: भारत और बांग्लादेश के बीच दिन-प्रतिदिन क्रिकेट को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है. हालांकि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर हो रहा बवाल अब खत्म होने वाला है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) 21 जनवरी, 2026 को टूर्नामेंट में खेलने वाली टीम को लेकर फैसला लेगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने पर विचार कर रहा है. लेकिन अभी तक आईसीसी ने इसको लेकर स्कॉटलैंड से कोई बातचीत नहीं की है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आईसीसी ने बीसीबी से 21 जनवरी तक वर्ल्ड कप में भागीदारी पर फैसला लेने को कहा है. अगर बांग्लादेश भारत आने से इनकार करती है, तो उनकी जगह टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आईसीसी लेगा बड़ा फैसला

भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने आईसीसी से अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने को लेकर मांग की थी. लेकिन आईसीसी ने बीसीबी की मांग को खारिज कर दिया. जिसके बाद बीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 हिस्सा ना लेने की बात कह दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आईसीसी बांग्लादेश पर फैसला लेता है, तो टूर्नामेंट में उनकी जगह स्कॉटलैंड ले सकता है. हालांकि, बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीसी ने इस संबंध में क्रिकेट स्कॉटलैंड से कोई संपर्क नहीं किया है.

बीसीबी ने सुरक्षा कारणों से भारत आने से किया इनकार

आईसीसी और बीसीबी के बीच लगातार लगातार बातचीत के बावजूद, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ना आने के बवाल का कोई समाधान नहीं निकल पाया है, जो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को बीसीसीआई के निर्देश पर 2026 इंडियन प्रीमियर लीग से हटाए जाने के बाद शुरू हुआ था. जिसके बाद, बीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि उसकी राष्ट्रीय टीम कोलकाता और मुंबई में अपने ग्रुप मैचों के लिए भारत नहीं जाएगी. टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही तय हो चुका है, ऐसे में आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचों को को-होस्ट श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग को नकार चुका है.