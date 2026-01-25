हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान की चालबाजी से स्कॉटलैंड को होना पड़ा अंडर-19 वर्ल्ड कप से बाहर, जानिए कैसे

पाकिस्तान की चालबाजी से स्कॉटलैंड को होना पड़ा अंडर-19 वर्ल्ड कप से बाहर, जानिए कैसे

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ रन चेज को जानबूझकर धीमा करके अपने नेट रन रेट को बेहतर किया. पाकिस्तानी टीम की वजह से जिम्बाब्वे को फायदा मिला, जबकि स्कॉटलैंड बाहर हो गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 25 Jan 2026 07:12 AM (IST)
ICC Men's Under-19 World Cup Super-6: आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार यानी 25 जनवरी से सुपर-6 के मुकाबले शुरू होंगे. पाकिस्तान की चालबाजी की वजह से इस टूर्नामेंट से स्कॉटलैंड की टीम बाहर हो गई है. जिम्बाब्वे के खिलाफ शुक्रवार यानी 23 जनवरी को हरारे के ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में जो हुआ वो हैरान करने वाला था. पाकिस्तान ने इस मैच के दौरान अपने रन चेज केआर रफ्तार को जानबूझकर धीमा कर दिया, ताकि उनका नेट रन रेट (NRR) बेहतर हो सके. ये मुकाबला पाकिस्तान ने आठ विकेट से जीता और 181 गेंद रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया. इसके साथ ही उसने अपने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल कर सुपर सिक्स के लिए क्वालीफाई कर लिया.

पाकिस्तान ने क्यों धीमा किया नेट रन रेट?

जिम्बाब्वे के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की रणनीति साफ तौर पर देखा जा सकता है. उन्होंने जानबूझकर रन चेज धीमा किया, ताकि उनका नेट रन रेट (NRR) बेहतर हो जाए. पाकिस्तान की वजह से जिम्बाब्वे क्वालीफाई कर गई, जबकि स्कॉटलैंड बाहर होना पड़ा. पाकिस्तानी अंडर-19 टीम ने 16वें से 25वें ओवर के बीच 50 डॉट बॉल खेलीं. 16वें ओवर के बाद फरहान यूसुफ की कप्तानी वाली टीम के खाते में 96 रन थे और अगले 10 ओवर में सिर्फ 27 रन ही बने.

रन चेज धीमा करने से पाकिस्तान को क्या हुआ फायदा?

पाकिस्तानी टीम का प्लान ये प्लान था कि स्कॉटलैंड अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाए और जिम्बाब्वे क्वालीफाई कर जाए. इसके पीछे की वजह ये है कि ग्रुप स्टेज के पॉइंट्स और नेट रन रेट (NRR) सुपर-6 राउंड में भी साथ जाते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि दूसरे राउंड के लिए सिर्फ उन्हीं टीमों के खिलाफ का नेट रन रेट जोड़ा जाएगा, जो ग्रुप से क्वालीफाई करती हैं. इसलिए अब पाकिस्तान के इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ के आंकड़े ही जुड़ेंगे.

Published at : 25 Jan 2026 07:12 AM (IST)
