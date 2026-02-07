11 छक्के 13 चौके, शिमरोन हेटमायर ने तूफानी अर्धशतक जड़ रचा इतिहास, वेस्टइंडीज ने बनाए 182 रन

WI vs SCO: 11 छक्के 13 चौके, शिमरोन हेटमायर ने तूफानी अर्धशतक जड़ रचा इतिहास, वेस्टइंडीज ने बनाए 182 रन
Scotland vs West Indies Score: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बना दिए हैं. शिमरोन हेटमायर ने 64 रनों की तूफानी पारी खेली.
T20 World Cup Score WI vs SCO: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बना दिए हैं. धीमी शुरुआत से उबरते हुए कैरेबियाई टीम ने अंतिम 10 ओवरों में 100 से भी ज्यादा रन बटोरे. शिमरोन हेटमायर ने तूफानी अर्धशतक की बदौलत वेस्टइंडीज की टीम 180 के पार पहुंच पाई.
कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे इस मैच में स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. पावरप्ले और पारी के पहले 10 ओवरों में स्कॉटलैंड के गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया. पावरप्ले में वेस्टइंडीज ने केवल 33 रन बनाए थे, वहीं पहले 10 ओवरों में टीम का स्कोर सिर्फ 66 रन था.
आखिरी 10 ओवर में बने 116 रन
10 ओवरों में वेस्टइंडीज की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 66 रन बनाए थे. इसके बाद शिमरोन हेटमायर का तूफान आया, जिन्होंने अपनी पारी की पहली 7 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए थे. उन्होंने जबरदस्त अंदाज में बल्ला घुमाना शुरू किया और अगली 13 गेंदों में 41 रन ठोकते हुए महज 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. वो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने क्रिस गेल के 23 गेंद में वर्ल्ड कप फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड ध्वस्त किया.
11 छक्के और 13 चौके
वेस्टइंडीज की टीम ने अपनी 182 रनों की पारी में 13 चौके और 11 छक्के लगाए. इनमें से 8 बाउंड्री (दो चौके और 6 छक्के) तो अकेले शिमरोन हेटमायर ने ही लगा दीं. हेटमायर ने 36 गेंद में लगभग 178 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 64 रनों की पारी खेली. रोवमैन पावेल और शेरफान रदरफोर्ड बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन क्रमशः 24 रन और 26 रनों की तेजतर्रार पारी खेल वेस्टइंडीज को बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की. स्कॉटलैंड के लिए सबसे सफल गेंदबाज ब्रैड करी रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में केवल 23 रन देकर 2 विकेट लिए.
