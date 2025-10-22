हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल

इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल

इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले शुभमन गिल दूसरे भारतीय कप्तान बन चुके हैं. वहीं इस लिस्ट पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान का भी नाम शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 22 Oct 2025 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

Captains Who Lost Their First Match In Tests, ODIs and T20Is: किसी भी खिलाड़ी के लिए बतौर कप्तान पहला मैच बहुत खास होता है. हर कप्तान अपना पहला मैच जीत के साथ शुरू करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे कप्तान हैं, जिनकी कप्तानी की शुरुआत हार के साथ हुई है. जब ये हार तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल) में हो, तब ये एक अनचाहा रिकॉर्ड बन जाता है. हाल ही में भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल भी इस अनचाही लिस्ट में शामिल हो गए हैं. गिल से पहले इस लिस्ट में कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं. यहां हम आपको ऐसे ही 7 कप्तानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने कप्तानी करियर की शुरुआत हार के साथ की थी. 

इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान

1. विराट कोहली (भारत)

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान हैं.

टेस्ट: 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में अपने पहले टेस्ट में कोहली की कप्तानी में भारत को हार का सामना करना पड़ा था.

वनडे: 2013 में श्रीलंका के खिलाफ किंग्सटन में पहले वनडे मैच में भारत हार गया था.

टी20: 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ कानपुर में अपने पहले टी20 मैच में भी कोहली की टीम को हार मिली थी.

2. शुभमन गिल (भारत)

भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले दूसरे भारतीय कप्तान हैं.

टी20: 6 जुलाई 2024 को जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में खेले गए टी20 मैच में शुभमन गिल ने पहली बार टी20 टीम की कप्तानी की, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था.

टेस्ट: गिल की कप्तानी में 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में अपने पहले टेस्ट में भारत को हार मिली थी.

वनडे: 19 अक्टूबर 2025 को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले वनडे में भी गिल की कप्तानी में भारत को हार का सामना करना पड़ा था.

3. स्टीफन फ्लेमिंग (न्यूजीलैंड)

इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले स्टीफन फ्लेमिंग पहले न्यूजीलैंड के कप्तान हैं.

टेस्ट: 1997 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में फ्लेमिंग की कप्तानी में न्यूजीलैंड को हार मिली थी.

वनडे: 1997 में श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले वनडे मैच में भी टीम को हार का सामना करना पड़ा था.

टी20: 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले टी20 मैच में फ्लेमिंग की कप्तानी में भी न्यूजीलैंड को हार मिली थी.

4. ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड)

इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले ब्रेंडन मैकुलम दूसरे न्यूजीलैंड के कप्तान हैं.

टेस्ट: 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में मैकुलम की कप्तानी में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था.

वनडे: 2009 में भारत के खिलाफ अपने पहले वनडे में भी न्यूजीलैंड टीम को हार मिली थी.

टी20: 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टी20 मैच में भी मैकुलम की कप्तानी में टीम को हार का सामना करना पड़ा था.

5. मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले इकलौते पाकिस्तानी कप्तान हैं.

टेस्ट: 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था.

वनडे: 2021 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले वनडे में भी पाकिस्तान टीम को हार मिली थी.

टी20: 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले टी20 में रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था.

6. जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले इकलौते वेस्टइंडीज के कप्तान हैं.

टेस्ट: 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में होल्डर की कप्तानी में वेस्टइंडीज को हार का सामना करना पड़ा था.

वनडे: 2014 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले वनडे में भी वेस्टइंडीज टीम को हार मिली थी.

टी20: 2021 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले टी20 में होल्डर की कप्तानी में वेस्टइंडीज को हार का सामना करना पड़ा था.

7. तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका)

श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले इकलौते श्रीलंकाई कप्तान हैं.

टेस्ट: 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में दिलशान की कप्तानी में श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा था.

वनडे: 2010 में भारत के खिलाफ अपने पहले वनडे में भी श्रीलंकाई टीम को हार मिली थी.

टी20: 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले टी20 में दिलशान की कप्तानी में श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा था.

Published at : 22 Oct 2025 12:49 PM (IST)
Tags :
Mohammad Rizwan VIRAT KOHLI INDIA SHUBMAN GILL CRICKET
और पढ़ें
