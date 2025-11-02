हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

Fastest Fifties In T20Is: भारत के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. वहीं इस लिस्ट में कई विस्फोटक बल्लेबाजों का नाम मौजूद भी है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 02 Nov 2025 07:58 PM (IST)
Preferred Sources

Fastest Half-Century In T20 International: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा मुकाबला आज यानी 2 नवंबर 2025 को होबार्ट के बेलेरिव ओवल स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराया. वहीं टिम डेविड ने तीसरे मुकाबले में केवल 23 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी और भारत के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए. इस मैच में टिम डेविड ने 38 गेंदों में 194.74 की स्ट्राइक रेट से 74 रन बनाए. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन-कौन हैं? लेकिन हम यहां एसोसिएट नेशंस के खिलाड़ियों के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, केवल मेजर देशों के खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

1. युवराज सिंह (भारत) - 12 गेंद 

भारत के पूर्व स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. युवराज ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ डरबन में 12 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था. 

2. तदिवानाशे मारुमानी (जिम्बाब्वे) - 13 गेंद 

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज तदिवानाशे मारुमानी दूसरे नंबर पर हैं. मारुमानी ने 2024 में गाम्बिया के खिलाफ नैरोबी (रुआराका) में 13 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था.

3. कॉलिन मुनरो (न्यूजीलैंड) - 14 गेंद 

न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज कॉलिन मुनरो टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. मुनरो ने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ ऑकलैंड में 14 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था.

4. क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका) - 15 गेंद 

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका के स्टार ओपनर क्विंटन डी कॉक चौथे नंबर पर हैं. डी कॉक ने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरियन में 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था.

5. शाई होप (वेस्टइंडीज) - 16 गेंद 

वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. होप ने 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ सिलहट में 16 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था.

6. मोईन अली (इंग्लैंड) - 16 गेंद 

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली छठे नंबर पर हैं. मोईन ने 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ब्रिस्टल में 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था.

7. मार्को यानसेन (दक्षिण अफ्रीका) - 16 गेंद 

दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को यानसेन टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. यानसेन ने 2024 में भारत के खिलाफ सेंचुरियन में 16 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था.

Published at : 02 Nov 2025 07:58 PM (IST)
Tags :
T20Is Yuvraj Singh Tim David INDIA VS AUSTRALIA CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आठ भगदड़, 129 लोगों की मौत... हादसों से 2025 में आंध्र प्रदेश को मिले दर्दनाक जख्म
आठ भगदड़, 129 लोगों की मौत... हादसों से 2025 में आंध्र प्रदेश को मिले दर्दनाक जख्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर सांसद रवि किशन को बड़ा सम्मान, मिला 'दादा साहब फाल्के' अवार्ड
गोरखपुर सांसद रवि किशन को बड़ा सम्मान, मिला 'दादा साहब फाल्के' अवार्ड
इंडिया
'भारत सरकार को रखना होगा बड़ा दिल', प्रो. फ्रांसेस्का ओरसिनी विवाद पर बोले शशि थरूर
'भारत सरकार को रखना होगा बड़ा दिल', प्रो. फ्रांसेस्का ओरसिनी विवाद पर बोले शशि थरूर
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final: शेफाली वर्मा का 73 मीटर लंबा छक्का देख सचिन तेंदुलकर भी हुए हैरान, वर्ल्ड कप फाइनल में खेली 87 रनों की कमाल पारी
शेफाली वर्मा का 73 मीटर लंबा छक्का देख सचिन तेंदुलकर भी हुए हैरान, वर्ल्ड कप फाइनल में खेली 87 रनों की कमाल पारी
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Bihar Visit: 'ऐसे लोग बिहार का भला नहीं कर सकते' – PM Modi का विपक्ष पर प्रहार
Dularchand Case: Anant Singh की गिरफ्तारी को लेकर जानिए अब तक क्या क्या हुआ?
Anant Singh की आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी । Bihar Election । Dularchand Murder Case
Akshay Bindra Home Tour: सास बहु साजिश में देखिए अक्षय के घर का होम टूर #sbs
Dularchand Case: Anant Singh की गिरफ्तारी से बिहार चुनाव में कितना पड़ेगा असर? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आठ भगदड़, 129 लोगों की मौत... हादसों से 2025 में आंध्र प्रदेश को मिले दर्दनाक जख्म
आठ भगदड़, 129 लोगों की मौत... हादसों से 2025 में आंध्र प्रदेश को मिले दर्दनाक जख्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर सांसद रवि किशन को बड़ा सम्मान, मिला 'दादा साहब फाल्के' अवार्ड
गोरखपुर सांसद रवि किशन को बड़ा सम्मान, मिला 'दादा साहब फाल्के' अवार्ड
इंडिया
'भारत सरकार को रखना होगा बड़ा दिल', प्रो. फ्रांसेस्का ओरसिनी विवाद पर बोले शशि थरूर
'भारत सरकार को रखना होगा बड़ा दिल', प्रो. फ्रांसेस्का ओरसिनी विवाद पर बोले शशि थरूर
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final: शेफाली वर्मा का 73 मीटर लंबा छक्का देख सचिन तेंदुलकर भी हुए हैरान, वर्ल्ड कप फाइनल में खेली 87 रनों की कमाल पारी
शेफाली वर्मा का 73 मीटर लंबा छक्का देख सचिन तेंदुलकर भी हुए हैरान, वर्ल्ड कप फाइनल में खेली 87 रनों की कमाल पारी
बॉलीवुड
अक्षय कुमार-सनी देओल को पछाड़, हर्षवर्धन राणे 2025 में बने इनसे भी बड़े स्टार, जानें कैसे
अक्षय कुमार-सनी देओल को पछाड़, हर्षवर्धन राणे 2025 में बने इनसे भी बड़े स्टार
बिहार
'महागठबंधन पर जनता को नहीं रहा विश्‍वास', चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा, NDA को लेकर किया बड़ा दावा
'महागठबंधन पर जनता को नहीं रहा विश्‍वास', चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा, NDA को लेकर किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
पुष्कर में आए 21 करोड़ के भैंसे की मौत? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताया शोक- अब सच्चाई आई सामने
पुष्कर में आए 21 करोड़ के भैंसे की मौत? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताया शोक- अब सच्चाई आई सामने
यूटिलिटी
5 लाख की पूंजी में शुरू करें ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में होगा लाखों का मुनाफा
5 लाख की पूंजी में शुरू करें ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में होगा लाखों का मुनाफा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget