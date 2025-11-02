2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाली 7 बैटर, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

Most Sixes For ICC Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल आज यानी, 2 नवंबर 2025 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा. इस फाइनल मुकाबले को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा. टीम इंडिया अपनी पहली खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं सभी की नजरें, स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना पर होगी. क्यूंकि पूरे वर्ल्ड कप में मंधाना ने अपनी बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली तीसरी बल्लेबाज भी हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली 7 बल्लेबाज कौन-कौन हैं?

2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाली 7 बैटर

1. नादिन डी क्लर्क (दक्षिण अफ्रीका) - 10 सिक्स

दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. नादिन ने 8 मैचों में 63.33 की औसत से 190 रन बनाई और 10 गगनचुंबी छक्के भी लगाई हैं.

2. ऋचा घोष (भारत) - 10 सिक्स

2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में टीम इंडिया की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष दूसरे नंबर पर हैं. ऋचा ने 7 मैचों में 132.23 की स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाई हैं, जिसमें उन्होंने भी 10 छक्के जड़ी हैं.

3. स्मृति मंधाना (भारत) - 9 सिक्स

भारतीय टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. स्मृति ने 8 मैचों में 55.57 की औसत से 389 रन बनाई और 9 छक्के भी लगाई हैं.

4. फोएबे लिचफील्ड (ऑस्ट्रेलिया) - 7 सिक्स

2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड चौथे नंबर पर हैं. लिचफील्ड ने 7 मैचों में 50.66 की औसत से 304 रन बनाई हैं, जिसमें उन्होंने 7 छक्के जड़ी हैं.

5. एशले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया) - 6 सिक्स

ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशले गार्डनर 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. गार्डनर ने 7 मैचों में 82.00 की औसत से 328 रन बनाई और 6 छक्के भी लगाई हैं.

6. मरीजान काप (दक्षिण अफ्रीका) - 6 सिक्स

2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर मरीजान काप छठे नंबर पर हैं. काप ने 8 मैचों में 103.55 की स्ट्राइक रेट से 204 रन बनाई हैं, जिसमें उन्होंने 6 छक्के जड़ी हैं.

7. लौरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका) - 6 सिक्स

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. वोल्वार्ड्ट ने 8 मैचों में 67.14 की औसत से 470 रन बनाई और 6 छक्के भी लगाई हैं.