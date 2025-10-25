इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानें कितने नंबर पर हैं रोहित शर्मा

Most Hundred In International Career: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज शनिवार, 25 अक्टूबर को 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेला गया. इस मैच में 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 125 गेंदों पर नाबाद 121 रनों का मैच विनिंग शतक लगाया. इस दौरान हिटमैन के बल्ले से 13 चौके और 3 छक्के निकले. वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का ये 33वां शतक है. वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित के नाम 50 शतक हो गए हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन हैं?

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 100 शतक

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. सचिन ने अपने करियर में 100 शतक बनाए हैं, जिसमें 51 टेस्ट शतक और 49 वनडे शतक शामिल है.

2. विराट कोहली (भारत) - 82 शतक

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं. विराट ने अब तक 82 शतक लगाए हैं, जिसमें 30 टेस्ट, 51 वनडे और 1 टी20 इंटरनेशनल शतक शामिल है.

3. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 71 शतक

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 71 शतक जड़े हैं, जिसमें 41 टेस्ट शतक और 30 वनडे शतक शामिल है.

4. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 63 शतक

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा चौथे नंबर पर हैं. संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 63 शतक लगाए हैं, जिसमें 38 टेस्ट शतक और 25 वनडे शतक शामिल है.

5. जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 62 शतक

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. कैलिस ने अपने करियर में 62 शतक बनाए हैं, जिसमें 45 टेस्ट शतक और 17 वनडे शतक शामिल है.

6. जो रूट (इंग्लैंड) - 58 शतक

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट छठे नंबर पर हैं. रूट ने अब तक 58 शतक लगाए हैं, जिसमें 39 टेस्ट शतक और 19 वनडे शतक शामिल है.

7. हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) - 55 शतक

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. अमला ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 55 शतक जड़े हैं, जिसमें 28 टेस्ट शतक और 27 वनडे शतक शामिल है.

रोहित ने बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने वनडे करियर का 33वां शतक जड़ा. रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले 10वें बल्लेबाजों बन गए हैं. हिटमैन अपने इंटरनेशनल करियर में अब तक 12 टेस्ट, 33 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल शतक लगा चुके हैं.