हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानें कितने नंबर पर हैं रोहित शर्मा

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानें कितने नंबर पर हैं रोहित शर्मा

Most Century In A Career: इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल 10 बल्लेबाजों ने ही 50 या उससे ज्यादा शतक लगाए हैं. वहीं इस लिस्ट में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के साथ दो और भारतीय बल्लेबाजों का भी नाम शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 25 Oct 2025 06:40 PM (IST)
Preferred Sources

Most Hundred In International Career: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज शनिवार, 25 अक्टूबर को 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेला गया. इस मैच में 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 125 गेंदों पर नाबाद 121 रनों का मैच विनिंग शतक लगाया. इस दौरान हिटमैन के बल्ले से 13 चौके और 3 छक्के निकले. वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का ये 33वां शतक है. वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित के नाम 50 शतक हो गए हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन हैं? 

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 100 शतक

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. सचिन ने अपने करियर में 100 शतक बनाए हैं, जिसमें 51 टेस्ट शतक और 49 वनडे शतक शामिल है.

2. विराट कोहली (भारत) - 82 शतक 

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं. विराट ने अब तक 82 शतक लगाए हैं, जिसमें 30 टेस्ट, 51 वनडे और 1 टी20 इंटरनेशनल शतक शामिल है.

3. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 71 शतक 

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 71 शतक जड़े हैं, जिसमें 41 टेस्ट शतक और 30 वनडे शतक शामिल है.

4. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 63 शतक 

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा चौथे नंबर पर हैं. संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 63 शतक लगाए हैं, जिसमें 38 टेस्ट शतक और 25 वनडे शतक शामिल है.

5. जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 62 शतक 

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. कैलिस ने अपने करियर में 62 शतक बनाए हैं, जिसमें 45 टेस्ट शतक और 17 वनडे शतक शामिल है.

6. जो रूट (इंग्लैंड) - 58 शतक 

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट छठे नंबर पर हैं. रूट ने अब तक 58 शतक लगाए हैं, जिसमें 39 टेस्ट शतक और 19 वनडे शतक शामिल है.

7. हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) - 55 शतक 

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. अमला ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 55 शतक जड़े हैं, जिसमें 28 टेस्ट शतक और 27 वनडे शतक शामिल है.

रोहित ने बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने वनडे करियर का 33वां शतक जड़ा. रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले 10वें बल्लेबाजों बन गए हैं. हिटमैन अपने इंटरनेशनल करियर में अब तक 12 टेस्ट, 33 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल शतक लगा चुके हैं. 

Published at : 25 Oct 2025 06:40 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar International Cricket VIRAT KOHLI Rohit SHarma CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम, ये काम बनाया जरूरी
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | ABP NEWS
UIDAI से लेकर SBI तक – जानिए 1 नवंबर से क्या-क्या बदलने वाला है!| Paisa Live
Trump का Russia पर बड़ा War! अब महंगा होगा Petrol-Diesel!| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम, ये काम बनाया जरूरी
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
बॉलीवुड
74 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए सतीश शाह, इन 10 यादगार फिल्मों के जरिए अमर रहेंगे एक्टर
74 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए सतीश शाह, इन 10 यादगार फिल्मों के जरिए अमर रहेंगे एक्टर
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जनरल नॉलेज
Satish Shah: गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
ट्रेंडिंग
शर्म छोड़ दुल्हन ने स्टेज पर डांस से मचाया गदर! यूजर्स बोले, दूल्हे की फिल्डिंग सेट है- वीडियो वायरल
शर्म छोड़ दुल्हन ने स्टेज पर डांस से मचाया गदर! यूजर्स बोले, दूल्हे की फिल्डिंग सेट है- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget