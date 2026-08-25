'डरो मत, तुम कप्तान', वीडियो में कैद हुए सरफराज खान के सारे कमेंट्स; पढ़ें क्या कहा
भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन सरफराज खान की स्लेजिंग ने सभी का ध्यान खींचा. वह मेजबान टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा को छेड़ते हुए नजर आए. वीडियो में कैद हुए ये मोमेंट वायरल हो गए.
कोलंबो में खेले जा रहे भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन सरफराज खान ने सब्स्टीट्यूट प्लेयर बनकर फील्डिंग की, इस दौरान वह धनंजय डी सिल्वा के साथ स्लेजिंग करते हुए देखे गए. जब श्रीलंका के कप्तान मानव सुथार की एक गेंद पर पीछे हट गए, तब सरफराज ने उन्हें कहा कि क्यों डर रहे हो? खेलो न, तुम कप्तान हो. सरफराज के स्लेजिंग करते हुए के मोमेंट कैमरे में कैद हो गए, स्टंप माइक में उनकी बातें रिकॉर्ड हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
सरफराज खान को साई सुदर्शन की जगह आखिरी मोमेंट पर श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया था, हालांकि दोनों टेस्ट में उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली. दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन वह ऋषभ पंत की जगह फील्डिंग करने मैदान पर आए, इस दौरान वह श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा को छेड़ते हुए नजर आए. ये तब हुआ जब धनंजय मानव सुथार की एक गेंद से पहले हट गए, उन्होंने साइट स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए परेशानी बताई.
SARFARAZ KHAN - PART-TIME FIELDER, FULL-TIME MIND GAMES. 😂— Mufaddal Atif (@MufaddalAtif) August 25, 2026
Bro, nothing is there. Don’t be scared. Play. You are the captain.
From short leg, Sarfaraz kept the pressure on Dhananjaya de Silva with constant chatter and clever mind games.
He may not have been the man with the… pic.twitter.com/CXURtz78h3
सरफराज की धनंजय से बातचीत स्टंप माइक में रिकॉर्ड
इसके बाद शॉर्ट लेग पर खड़े सरफराज खान ने धनंजय डी सिल्वा से कहा, "भाई, कुछ भी नहीं है वहां, डरो मत. खेलो, तुम कप्तान हो." वह इसके बाद भी लगातार अपनी बातों से श्रीलंकाई कप्तान पर परेशान बनाते रहे.
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🔴NOW SARFARAZ KHAN COPY YASHASVI JAISWAL TECHNIQUE 🤣— Sam (@cricsam02) August 25, 2026
- Sarfaraz while fielding to the Sri Lankan batter & distract them
Sarfaraz🎙️: "Bro, nothing is there, bro. You look straight na - why you looking left and right side (pointing to long-on and long-off)? You are just… pic.twitter.com/U4YvboM6xR
When Sarfaraz Khan turns into a motivational speaker mid-Test 😂— Sagar_H 🏏 (@SagarH62) August 25, 2026
Sarfaraz Khan to the Sri Lanka captain: 🎙️
"You're just wasting time…
Don't be scared…Play…
You’re the captain…
See?...
You were waiting for this."
Bro really made the Sri Lankan captain question his life… pic.twitter.com/zlsCMNwubh
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सस्ते में आउट हुए धनंजय डी सिल्वा
सरफराज खान द्वारा लगातार प्रेशर बनाए जाने का नतीजा ये हुआ कि धनंजय डी सिल्वा अपना विकेट सस्ते में गंवा बैठे, वह मानव सुथार की गेंद पर कैच आउट हुए. उन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए. पासिंदु सूरियबन्दर (80) और सोनल दिनुशा (85 नाबाद) की शानदार पारी के सहारे श्रीलंका अभी भी मैच में लड़ रहा है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना लिए हैं, सोनल 85 पर खेल रहे हैं जो चौथे दिन श्रीलंकाई पारी को आगे बढ़ाएंगे. हालांकि श्रीलंका को अभी भी फॉलो-ऑन बचाने के लिए 39 रन और बनाने हैं.