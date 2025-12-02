7 छक्के, 8 चौके..., IPL 2026 ऑक्शन से पहले सरफराज खान का तूफानी शतक, 47 गेंद में जड़ी सेंचुरी

सरफराज खान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज मुकाबले में असम के खिलाफ 47 गेंदों में शतक जड़ा. मुंबई के लिए तीसरे नंबर पर खेलते हुए उन्होंने ये तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके लगाए. 16 दिसंबर को आईपीएल 2026 ऑक्शन होने वाला है. सरफराज आखिरी बार 2023 में आईपीएल खेले थे, उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन नहीं किया था. अब इस तूफानी शतक के बाद कई टीमें उन पर विचार कर सकती है.

सरफराज खान ने इससे पहले 96 टी20 मैच खेले थे, लेकिन कभी शतक नहीं जड़ा था. इस फॉर्मेट में उनके नाम सिर्फ 3 अर्धशतक हैं. सरफराज ने मंगलवार को अपना पहला टी20 शतक लगाया, जिसकी मदद से मुंबई की टीम 20 ओवरों में 4 विकेट पर 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर पाई.

IPL ऑक्शन से पहले सरफराज खान का पहला टी20 शतक

सरफराज खान की ये पारी बहुत ही सही समय पर आई. इस महीने की 16 तारीख (16 दिसंबर) को अबू धाबी में ऑक्शन होना है, जिसमें अब कई टीमें उनके नाम पर भी विचार कर सकती है. इस बार का ऑक्शन एक दिन का होगा, अधिकतर टीमों के पास उनके मुख्य प्लेयर्स हैं और वह कुछ स्लॉट्स के लिए खिलाड़ियों पर दांव लगाएंगे.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 212 से अधिक की स्ट्राइक रेट से शतक जड़कर उन्होंने साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ रेड बॉल बल्कि वाइट बॉल क्रिकेट में भी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं.

शार्दुल ठाकुर का पंजा

बल्लेबाजी में सरफराज खान के तूफान के बाद मुंबई के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने असम के खिलाफ कहर बरपाया. शार्दुल ने पहले ही ओवर में रियान पराग समेत 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. खबर लिखे जाने तक शार्दुल ने 3 ओवरों के स्पेल में 23 रन देकर 5 विकेट लिए थे. असम के 9 विकेट 100 के स्कोर पर गिर गए थे. 2 विकेट सैरज पाटिल ने लिए. 1-1 विकेट अथर्व अंकोलेकर और शम्स मुलानी के नाम रहा.