Sarfaraz Khan Admitted To Hospital Before Ranji Trophy Quarter Final Match: रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले मुंबई की टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसके स्टार बल्लेबाज सरफराज खान अस्पताल में भर्ती हो गए हैं. मुंबई की टीम को रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल मैच कर्नाटक से खेलना है. ये मुकाबला 6 फरवरी से मुंबई में ही खेला जाना है, लेकिन इस मुकाबले से पहले सरफराज खान के अस्पताल पहुंचने की खबर ने टीम को चिंता में डालने का काम किया है.

सरफराज खान अस्पताल में क्यों हुए भर्ती?

क्रिकट्रैकर की रिपोर्ट के मुताबिक, सरफराज खान वायरल फीवर की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए हैं. सरफराज खान की सेहत कितनी गंभीर है. फिलहाल उसे लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अस्पताल में एडमिट होने से सरफराज के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेलने पर संदेह जरूर खड़ा हो गया है.

कैसा रहा है रणजी ट्रॉफी 2025-26 में सरफराज का प्रदर्शन?

सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई के लिए खेले 7 मैचों की 9 पारियों में 53.62 की शानदार औसत से 429 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. इस दौरान उन्होंने 44 चौके और मुंबई की टीम के लिए सबसे ज्यादा 11 छक्के लगाए हैं.

मुंबई की टीम के लिए दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज हैं सरफराज

रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में सिद्धेश लाड के बाद सरफराज खान मुंबई के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है. सरफराज इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने मुंबई के लिए मौजूदा सीजन में दोहरा शतक लगाया है. मतलब उन्होंने जो इकलौता शतक लगाया है, उसे ही उन्होंने दोहरे शतक में तब्दील किया है.

रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के लिए मुंबई की टीम

शार्दूल ठाकुर (कप्तान),यशस्वी जायसवाल, मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर, सिद्धेश लाड, सरफराज खान, आकाश आनंद, हार्दिक तामोरे, साईराज पाटील, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, ओमकार तामेले, दिव्यांश सक्सेना और सूर्यांश शेड्गे.