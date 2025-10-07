Sachin Tendulkar Daughter and Daughter-In-Law: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर और होने वाली बहू सानिया चंडोक के बीच एक गहरा रिश्ता है. सचिन की बेटी और बहू के बीच प्यार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है. सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक साथ में कुत्तों के साथ खेलती नजर आ रही हैं. दोनों ही साथ में खूब मस्ती भी कर रही हैं. सारा ने सानिया के साथ मस्ती करते हुए वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है.

सारा और सानिया ने की खूब मस्ती

सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक के बीच मजबूत रिश्ते की वजह उन दोनों का जानवरों के प्रति गहरा लगाव भी है. सारा और सानिया के इस वीडियो में वे कुत्तों से प्यार करते नजर आ रही हैं. सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू Mr Paws की फाउंडर हैं, जहां पर कुत्तों का इलाज किया जाता है और उनकी देखभाल भी की जाती है. वहीं सारा को भी जानवरों से लगाव है.

View this post on Instagram A post shared by Sara Tendulkar (@saratendulkar)

सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हाल ही में सानिया चंडोक के साथ हुई है. सानिया और अर्जुन की सगाई की खबर 13 अगस्त की रात सामने आई. तेंदुलकर परिवार ने इस फंक्शन को काफी गुपचुप तरीके से किया. लेकिन सगाई के कुछ दिन बाद ही सचिन तेंदुलकर ने इस खबर को कंफर्म कर दिया.

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई के बाद से ही सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू घर के हर फंक्शन में नजर आ रही हैं. सानिया, सारा की पिलेट्स एकेडमी के उद्घाटन पर भी पहुंची थीं. इसके बाद सानिया पूरे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के शहर महेश्वर भी ट्रिप पर गई थीं. सचिन तेंदुलकर की मां के जन्मदिन के मौके पर भी सानिया चंडोक शादी से पहले अपने ससुराल आई थीं.

यह भी पढ़ें

Women's World Cup 2025: IND vs AUS मैच में इस भारतीय महिला क्रिकेटर को मिलेगा रोहित, कोहली वाला सम्मान