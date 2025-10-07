हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसारा तेंदुलकर ने भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती, सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू का वीडियो वायरल

सारा तेंदुलकर ने भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती, सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू का वीडियो वायरल

Sara Tendulkar And Saniya Chandok Viral Video: सचिन तेंदुलकर की बहू और बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक साथ में खूब एंजॉय करती नजर आ रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 07 Oct 2025 06:11 PM (IST)
Preferred Sources

Sachin Tendulkar Daughter and Daughter-In-Law: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर और होने वाली बहू सानिया चंडोक के बीच एक गहरा रिश्ता है. सचिन की बेटी और बहू के बीच प्यार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है. सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक साथ में कुत्तों के साथ खेलती नजर आ रही हैं. दोनों ही साथ में खूब मस्ती भी कर रही हैं. सारा ने सानिया के साथ मस्ती करते हुए वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है.

सारा और सानिया ने की खूब मस्ती

सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक के बीच मजबूत रिश्ते की वजह उन दोनों का जानवरों के प्रति गहरा लगाव भी है. सारा और सानिया के इस वीडियो में वे कुत्तों से प्यार करते नजर आ रही हैं. सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू Mr Paws की फाउंडर हैं, जहां पर कुत्तों का इलाज किया जाता है और उनकी देखभाल भी की जाती है. वहीं सारा को भी जानवरों से लगाव है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Tendulkar (@saratendulkar)

सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हाल ही में सानिया चंडोक के साथ हुई है. सानिया और अर्जुन की सगाई की खबर 13 अगस्त की रात सामने आई. तेंदुलकर परिवार ने इस फंक्शन को काफी गुपचुप तरीके से किया. लेकिन सगाई के कुछ दिन बाद ही सचिन तेंदुलकर ने इस खबर को कंफर्म कर दिया.

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई के बाद से ही सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू घर के हर फंक्शन में नजर आ रही हैं. सानिया, सारा की पिलेट्स एकेडमी के उद्घाटन पर भी पहुंची थीं. इसके बाद सानिया पूरे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के शहर महेश्वर भी ट्रिप पर गई थीं. सचिन तेंदुलकर की मां के जन्मदिन के मौके पर भी सानिया चंडोक शादी से पहले अपने ससुराल आई थीं.

यह भी पढ़ें

Women's World Cup 2025: IND vs AUS मैच में इस भारतीय महिला क्रिकेटर को मिलेगा रोहित, कोहली वाला सम्मान

Published at : 07 Oct 2025 06:11 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Arjun Tendulkar Sara Tendulkar Saniya Chandok
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Blast: क्या पाकिस्तान के होने वाले हैं टुकड़े... जाफर एक्सप्रेस में फिर हुआ IED ब्लास्ट?
2025 Porsche Macan Turbo EV India Review | Auto Live
Access 125 Review: All details you need to know | Auto Live
Tata Safari Long Term Review | Auto Live
Pawan Singh Vs Jyoti Singh: अब Instagram पर लड़ रहे हैं पवन और ज्योति; POST GOES VIRAL | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
ट्रेंडिंग
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
जनरल नॉलेज
ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget