हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा

सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा

Sara Tendulkar And Saniya Chandok Relation: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की सगाई सानिया चंडोक के साथ हो चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचिन की बेटी और बहू के बीच कैसा रिश्ता है, आइए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 16 Oct 2025 11:08 PM (IST)
Preferred Sources

Sachin Tendulkar Daughter Sara Birthday: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने बेहद ही खास अंदाज में अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है. सारा ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं. सारा तेंदुलकर के शेयर किए फोटो में उनकी फैमिली से केवल उनकी भाभी और अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक नजर आ रही हैं. सारा और सानिया के बीच हमेशा ही एक बेहतर बॉन्डिंग नजर आती है. अपने बर्थडे पर सारा, सानिया के साथ खूब मस्ती करती नजर आ रही हैं.

सारा का सानिया चंडोक के साथ रिश्ता

भारत के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर और होने वाली बहू सानिया चंडोक के बीच बेहद ही खास रिश्ता है. सारा, सानिया के साथ कई बार फोटो और वीडियो शेयर करती हैं. सारा तेंदुलकर ने हाल ही में अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वे अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती नजर आ रही हैं. वहीं इन दोस्तों में सारा की भाभी सानिया चंडोक भी शामिल हैं. सानिया और सारा हमेशा ही खास दोस्त की तरह नजर आती हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Tendulkar (@saratendulkar)

फैमिली के साथ एंजॉय कर रहीं सानिया चंडोक

सचिन तेंदुलकर की होने वाली सानिया चंडोक कई मौकों पर परिवार के साथ नजर आती हैं. सानिया फैमिली ट्रिप पर भी तेंदुलकर फैमिली के साथ जा चुकी हैं. वहीं सारा तेंदुलकर की पिलेट्स एकेडमी के उद्घाटन पर भी सानिया पहुंची थी और उन्होंने सचिन और अंजली तेंदुलकर के साथ मिलकर सारा के साथ रिबन काटा था. वहीं सारा ने हाल ही में अपने पेट डॉग के साथ मस्ती करते हुए वीडियो शेयर की थी. सारा और सानिया दोनों को ही जानवरों से ही खूब प्यार है.

यह भी पढ़ें

एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन का अभिषेक शर्मा को मिला इनाम, कुलदीप को पछाड़कर जीता ICC का स्पेशल अवॉर्ड

Published at : 16 Oct 2025 11:08 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Sara Tendulkar Saniya Chandok
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: टिकट मिलते ही 'मुसीबत' में मैथिली!
महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
विश्व
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget