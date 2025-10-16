सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
Sara Tendulkar And Saniya Chandok Relation: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की सगाई सानिया चंडोक के साथ हो चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचिन की बेटी और बहू के बीच कैसा रिश्ता है, आइए जानते हैं.
Sachin Tendulkar Daughter Sara Birthday: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने बेहद ही खास अंदाज में अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है. सारा ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं. सारा तेंदुलकर के शेयर किए फोटो में उनकी फैमिली से केवल उनकी भाभी और अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक नजर आ रही हैं. सारा और सानिया के बीच हमेशा ही एक बेहतर बॉन्डिंग नजर आती है. अपने बर्थडे पर सारा, सानिया के साथ खूब मस्ती करती नजर आ रही हैं.
सारा का सानिया चंडोक के साथ रिश्ता
भारत के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर और होने वाली बहू सानिया चंडोक के बीच बेहद ही खास रिश्ता है. सारा, सानिया के साथ कई बार फोटो और वीडियो शेयर करती हैं. सारा तेंदुलकर ने हाल ही में अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वे अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती नजर आ रही हैं. वहीं इन दोस्तों में सारा की भाभी सानिया चंडोक भी शामिल हैं. सानिया और सारा हमेशा ही खास दोस्त की तरह नजर आती हैं.
फैमिली के साथ एंजॉय कर रहीं सानिया चंडोक
सचिन तेंदुलकर की होने वाली सानिया चंडोक कई मौकों पर परिवार के साथ नजर आती हैं. सानिया फैमिली ट्रिप पर भी तेंदुलकर फैमिली के साथ जा चुकी हैं. वहीं सारा तेंदुलकर की पिलेट्स एकेडमी के उद्घाटन पर भी सानिया पहुंची थी और उन्होंने सचिन और अंजली तेंदुलकर के साथ मिलकर सारा के साथ रिबन काटा था. वहीं सारा ने हाल ही में अपने पेट डॉग के साथ मस्ती करते हुए वीडियो शेयर की थी. सारा और सानिया दोनों को ही जानवरों से ही खूब प्यार है.
