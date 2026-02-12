संजू सैमसन को 11 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने करियर का पहला टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला खेलने का मौका मिला. हालांकि वह इस मौके को बिल्कुल भी भुना नहीं सके और सिर्फ 08 गेंद खेलकर ही आउट हो गए. संजू ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ मैच के जरिए टी20 विश्व कप में डेब्यू किया.

डेब्यू मैच में संजू को अच्छी शुरुआत तो मिली, लेकिन वह क्रीज पर ज्यादा वक्त नहीं बिता सके. वह 8 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. बताते चलें कि पिछले यानी 2024 के टी20 विश्व कप में भी संजू टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन उस सीजन उन्हें किसी भी मुकाबले की प्लेइंग इलवेन में मौका नहीं मिल सका था.

अभिषेक शर्मा की जगह मिला मौका

नामीबिया के खिलाफ मैच में संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा की जगह प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया. अभिषेक पेट में किसी दिक्कत के कारण मुकाबले की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हो सके. संजू को मौका मिलते ही फैंस ने उम्मीद लगानी शुरू कर दी थी कि वह इस मौका का पूरा फायदा उठाते हुए बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

11 साल बाद मिला टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू का मौका

संजू ने 2015 में अंतर्राष्ट्र्रीय डेब्यू किया था. डेब्यू के बाद से यह संजू के लिए पहला मौका था कि जब उन्हें टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया. 11 साल के लंबे इंतजार के बाद मौका मिलने पर संजू 11 गेंद भी नहीं खेल सके.

करियर खत्म होने का मंडराया संकट

वर्ल्ड कप में फ्लॉप होने के साथ संजू पर जाहिर तौर पर करियर खत्म होने का संकट मंडराने लगा है. अगर संजू के पिछले 5 अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर नजर डालें तो वह फ्लॉप ही नजर आए हैं. पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों में संजू ने क्रमश: 06, 00, 24, 06 और 22 रन ही बनाए. इस लिहाज से संजू पर करियर समाप्त होने का खतरा मंडराने लगा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि टी20 विश्व कप के बाद संजू को कितने मौके मिलते हैं.