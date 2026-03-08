कौन रहा फाइनल में भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो? किसने टीम इंडिया को बनाया वर्ल्ड चैंपियन?

भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का खिताब जीत लिया है. फाइनल में भारत की तरफ से बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. टीम इंडिया ने एकतरफा 96 रनों से जीत हासिल की. टीम के लिए कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर फाइनल में भारत का असली हीरो कौन रहा.

मुकाबले में संजू सैमसन ने भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया. ओपनिंग पर उतरे संजू ने 46 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 89 रन स्कोर किए. संजू की इस पारी ने टीम इंडिया को 255 रनों के बड़े टोटल तक पहुंचाने में मदद की.

संजू ने पहले विकेट के लिए अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर 43 गेंदों में 98 रनों की साझेदारी की. इसके बाद दूसरे विकेट के लिए संजू ने ईशान किशन के साथ मिलकर 48 गेंदों में 105 रनों की साझेदारी की. यह पारी की सबसे बड़ी साझेदारी रही. इस तरह संजू ने टीम के लिए सबसे अहम योगदान देते हुए खुद को हीरो साबित किया.

मुकाबले का हाल

मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 255/5 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए संजू सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा अभिषेक शर्मा और ईशान ने फिफ्टी लगाई. फिर रन चेज के लिए उतरी कीवी टीम 19 ओवर में 159 रन पर ऑलआउट हो गई. इस तरह मेन इन ब्लू को 96 रन से जीत मिली.

पिछले तीन मैचों में चला संजू का बल्ला

संजू ने सिर्फ फाइनल में अहम पारी नहीं खेली, बल्कि उन्होंने सुपर-8 के आखिरी मुकाबले (वर्चुअल क्वार्टर फाइनल) औकर सेमीफाइनल में बड़ा योगदान दिया. सुपर-8 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में संजू ने 50 गेंदों में 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से 97* रन स्कोर किए. फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ संजू ने 42 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्के लगाकर 89 रन बनाए. अंत में फाइनल में उन्होंने 89 रनों की पारी खेली. इस तरह संजू ने पिछले तीन मैचों में अहम योगदान देकर टीम को खिताब जिताने में मदद की.

ये भी पढ़ें: न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बना भारत, तीसरी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप का खिताब; अहमदाबाद में रचा इतिहास