हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन रहा फाइनल में भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो? किसने टीम इंडिया को बनाया वर्ल्ड चैंपियन?

कौन रहा फाइनल में भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो? किसने टीम इंडिया को बनाया वर्ल्ड चैंपियन?

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया. तो आइए जानते हैं कि इस जीत में भारत के लिए हीरो कौन हीरो रहा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 08 Mar 2026 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का खिताब जीत लिया है. फाइनल में भारत की तरफ से बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. टीम इंडिया ने एकतरफा 96 रनों से जीत हासिल की. टीम के लिए कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर फाइनल में भारत का असली हीरो कौन रहा. 

मुकाबले में संजू सैमसन ने भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया. ओपनिंग पर उतरे संजू ने 46 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 89 रन स्कोर किए. संजू की इस पारी ने टीम इंडिया को 255 रनों के बड़े टोटल तक पहुंचाने में मदद की. 

संजू ने पहले विकेट के लिए अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर 43 गेंदों में 98 रनों की साझेदारी की. इसके बाद दूसरे विकेट के लिए संजू ने ईशान किशन के साथ मिलकर 48 गेंदों में 105 रनों की साझेदारी की. यह पारी की सबसे बड़ी साझेदारी रही. इस तरह संजू ने टीम के लिए सबसे अहम योगदान देते हुए खुद को हीरो साबित किया. 

मुकाबले का हाल 

मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 255/5 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए संजू सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा अभिषेक शर्मा और ईशान ने फिफ्टी लगाई. फिर रन चेज के लिए उतरी कीवी टीम 19 ओवर में 159 रन पर ऑलआउट हो गई. इस तरह मेन इन ब्लू को 96 रन से जीत मिली. 

पिछले तीन मैचों में चला संजू का बल्ला

संजू ने सिर्फ फाइनल में अहम पारी नहीं खेली, बल्कि उन्होंने सुपर-8 के आखिरी मुकाबले (वर्चुअल क्वार्टर फाइनल) औकर सेमीफाइनल में बड़ा योगदान दिया. सुपर-8 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में संजू ने 50 गेंदों में 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से 97* रन स्कोर किए. फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ संजू ने 42 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्के लगाकर 89 रन बनाए. अंत में फाइनल में उन्होंने 89 रनों की पारी खेली. इस तरह संजू ने पिछले तीन मैचों में अहम योगदान देकर टीम को खिताब जिताने में मदद की.

 

ये भी पढ़ें: न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बना भारत, तीसरी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप का खिताब; अहमदाबाद में रचा इतिहास

Published at : 08 Mar 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
SANJU SAMSON INDIA VS NEW ZEALAND T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कौन रहा फाइनल में भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो? किसने टीम इंडिया को बनाया वर्ल्ड चैंपियन?
कौन रहा फाइनल में भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो? किसने टीम इंडिया को बनाया वर्ल्ड चैंपियन?
क्रिकेट
IND vs NZ Final Highlights: भारत ने रचा इतिहास, डिफेंड कर लिया टी20 वर्ल्ड कप का खिताब; तीसरी बार अपने नाम की ट्रॉफी
भारत ने रचा इतिहास, डिफेंड कर लिया टी20 वर्ल्ड कप का खिताब; तीसरी बार अपने नाम की ट्रॉफी
क्रिकेट
न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बना भारत, तीसरी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप का खिताब; अहमदाबाद में रचा इतिहास
न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बना भारत, तीसरी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप का खिताब
क्रिकेट
दिख रहा था विकेट, लेकिन जानबूझकर अर्शदीप सिंह ने डेरिल मिचेल को जड़ दी गेंद! फाइनल में हुआ भयंकर विवाद
दिख रहा था विकेट, लेकिन जानबूझकर अर्शदीप ने खिलाड़ी को जड़ दी गेंद! फाइनल में हुआ भयंकर विवाद
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
दिल्ली NCR
उत्तम नगर हत्याकांड: होली विवाद में मर्डर के मुख्य आरोपी के घर चला बुलडोजर, 7 गिरफ्तार
उत्तम नगर हत्याकांड: होली विवाद में मर्डर के मुख्य आरोपी के घर चला बुलडोजर, 7 गिरफ्तार
क्रिकेट
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, विराट कोहली के बराबर पहुंचे; टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, विराट कोहली के बराबर पहुंचे; टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय
विश्व
Exclusive: 'अगर चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' अमेरिका-इजरायल के साथ जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
Exclusive: 'चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' इजरायल जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
बॉलीवुड
Womens Day 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
महिला दिवस 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
विश्व
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
ऑटो
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
यूटिलिटी
पंजाब की किन महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये, कैसे करना होगा आवेदन?
पंजाब की किन महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये, कैसे करना होगा आवेदन?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget