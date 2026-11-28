क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का आज दूसरा दिन था, जो पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नाम रहा. आज न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 रनों पर समाप्त हुई थी. भारत की पहली पारी आज विकेट के साथ शुरू हुई. पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल शून्य पर आउट हो गए. इसके बाद भी कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका. दिन का खेल वॉशिंगटन सुंदर के विकेट के साथ खत्म हुआ, जो टीम का छठा विकेट था. पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भारत के टॉप आर्डर बल्लेबाजों की अप्रोच पर सवाल उठाया.

तीसरे नंबर पर आए देवदत्त पडिक्कल ने तेज तर्रार अंदाज में खेलना चाहा, उन्होंने 20 गेंदों की छोटी सी पारी में 1 छक्का भी जड़ा. वह 21 रन बनाकर काइल जैमीसन की गेंद पर आउट हुए. इसके बाद शुभमन गिल भी 17 बनाकर आउट हो गए, उन्होंने ये पारी 58.62 की स्ट्राइक रेट से खेली. फिर ऋषभ पंत ने भी 23 रन इसी अंदाज में बनाए लेकिन आउट हो गए. संजय मांजरेकर ने भारतीय टीम की इस स्थिति का जिम्मेदार इसी अप्रोच को माना. हालांकि उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा, लेकिन उनके शब्दों का यही मतलब है.

संजय मांजरेकर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "न्यूजीलैंड के शानदार बैटिंग शो का राज यह था कि उनके सभी टॉप 6 बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 46 से कम था. इस तरह की चुनौतियों से निपटने का यही एक तरीका है." यानी मांजरेकर ने भारतीय बल्लेबाजों के तेज खेलने के अप्रोच पर सवाल उठाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोई बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल पाया.

Secret of NZ impressive batting show in helpful bowling conditions was that all their top 6 batters’ strike rate was below 46. Only way to handle challenges like this. Grind. 👍👍 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) November 28, 2026

बता दें कि न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए. टॉम लैथम ने 46.09 की स्ट्राइक रेट से 59 रन बनाए. टॉम ब्लंडेल ने उनके लिए सर्वाधिक रनों की पारी खेली. ब्लंडेल ने 42.18 की स्ट्राइक रेट से 89 रन बनाए थे.

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