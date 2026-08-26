वैभव और यशस्वी को कड़ी सजा... संजय मांजरेकर का विवादित पोस्ट

भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट की पहली पारी में जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तब उनकी श्रीलंका खिलाड़ी से झड़प हो गई. इससे पहले वैभव सूर्यवंशी जब इंडिया ए के लिए श्रीलंका ए के खिलाफ खेल रहे थे, उनकी भी बहस हुई थी. दोनों मामलों में बॉडी कॉन्टैक्ट हुआ था, जिसके लिए ICC द्वारा सजा भी है. यशस्वी और फर्नांडो को सजा भी दी गई, वैभव और विशेन हालंबेस पर भी जुर्माना लगाया गया था. हालांकि पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर मानते हैं कि जो सजा दी गई वो काफी नहीं थी, उन्होंने ICC और BCCI को टैग करते हुए कहा कि ये खिलाड़ियों के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है.

संजय मांजरेकर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "डियर आईसीसी और बीसीसीआई. हाल ही में इंडिया-ए के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी और अब यशस्वी जायसवाल. अगर आप उन्हें ऐसे बर्ताव के लिए बच निकलने देंगे, तो आप उन्हें ऐसा बर्ताव दोहराने के लिए तैयार कर रहे हैं. यह खेल के लिए और सबसे ज़रूरी बात, उनके अपने भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है."

Dear @icc & @bcci…

Vaibhav for Ind A recently & now Jaiswal… if you keep letting them get away with such behaviour, you train them to repeat such behaviour. It’s not good for the sport & crucially their own future too. 🙏 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) August 26, 2026

यशस्वी जायसवाल की बात करें तो कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में उनकी बहस असिता फर्नांडो के साथ हुई थी, जिसको लेकर दोनों पर जुर्माना भी लगा था. दोनों पर मैच फीस का 25-25 प्रतिशत जुर्माना लगा था. इसके आलावा एक डिमेरिट पॉइंट भी उनके नाम जुड़ा.

दरअसल जब असिता ने उन्हें आउट किया तो जाते हुए यशस्वी से कुछ कहा, जिस पर यशस्वी उनकी तरफ आए और उनका हेलमेट फर्नांडो से टकराया. ये साफ बॉडी कॉन्टैक्ट था, हालांकि संजय मांजरेकर का मानना है कि जो सजा दी गई वो काफी नहीं थी. उनके अनुसार ऐसी सजा से खिलाड़ी आगे ऐसा करने से डरेगा नहीं.

यह भी पढ़ें- गिल या पंत नहीं, 2026 में इस भारतीय ने बनाए हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रन

वैभव सूर्यवंशी की भी हुई थी झड़प

इंडिया ए के साथ श्रीलंका दौरे पर आए वैभव सूर्यवंशी की भी बहस विशेन हालंबेस के साथ हुई थी, दोनों के बीच धक्का-मुक्की तक हुई थी. दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था.

यह भी पढ़ें- क्या फॉलोऑन देकर भी हारी है कोई टीम, इन 2 देशों के नाम यह शर्मनाक रिकॉर्ड