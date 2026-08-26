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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव और यशस्वी को कड़ी सजा... संजय मांजरेकर का विवादित पोस्ट

वैभव और यशस्वी को कड़ी सजा... संजय मांजरेकर का विवादित पोस्ट

वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ बहस हुई थी, जिसको लेकर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने विवादित पोस्ट किया. उनके अनुसार खिलाड़ियों को मामूली सजा देकर छोड़ना सही नहीं है.

Written By : शिवम |  Updated at : 26 Aug 2026 12:36 PM (IST)
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भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट की पहली पारी में जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तब उनकी श्रीलंका खिलाड़ी से झड़प हो गई. इससे पहले वैभव सूर्यवंशी जब इंडिया ए के लिए श्रीलंका ए के खिलाफ खेल रहे थे, उनकी भी बहस हुई थी. दोनों मामलों में बॉडी कॉन्टैक्ट हुआ था, जिसके लिए ICC द्वारा सजा भी है. यशस्वी और फर्नांडो को सजा भी दी गई, वैभव और विशेन हालंबेस पर भी जुर्माना लगाया गया था. हालांकि पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर मानते हैं कि जो सजा दी गई वो काफी नहीं थी, उन्होंने ICC और BCCI को टैग करते हुए कहा कि ये खिलाड़ियों के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है.

संजय मांजरेकर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "डियर आईसीसी और बीसीसीआई. हाल ही में इंडिया-ए के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी और अब यशस्वी जायसवाल. अगर आप उन्हें ऐसे बर्ताव के लिए बच निकलने देंगे, तो आप उन्हें ऐसा बर्ताव दोहराने के लिए तैयार कर रहे हैं. यह खेल के लिए और सबसे ज़रूरी बात, उनके अपने भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है."

यशस्वी जायसवाल की बात करें तो कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में उनकी बहस असिता फर्नांडो के साथ हुई थी, जिसको लेकर दोनों पर जुर्माना भी लगा था. दोनों पर मैच फीस का 25-25 प्रतिशत जुर्माना लगा था. इसके आलावा एक डिमेरिट पॉइंट भी उनके नाम जुड़ा.

दरअसल जब असिता ने उन्हें आउट किया तो जाते हुए यशस्वी से कुछ कहा, जिस पर यशस्वी उनकी तरफ आए और उनका हेलमेट फर्नांडो से टकराया. ये साफ बॉडी कॉन्टैक्ट था, हालांकि संजय मांजरेकर का मानना है कि जो सजा दी गई वो काफी नहीं थी. उनके अनुसार ऐसी सजा से खिलाड़ी आगे ऐसा करने से डरेगा नहीं.

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वैभव सूर्यवंशी की भी हुई थी झड़प

इंडिया ए के साथ श्रीलंका दौरे पर आए वैभव सूर्यवंशी की भी बहस विशेन हालंबेस के साथ हुई थी, दोनों के बीच धक्का-मुक्की तक हुई थी. दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 26 Aug 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Sanjay Manjrekar YASHASVI JAISWAL Vaibhav Sooryavanshi
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