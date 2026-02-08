England vs Nepal T20 World Cup: रविवार का दिन भला क्रिकेट फैंस के लिए इससे रोमांचक नहीं हो सकता था. नेपाल एक एसोसिएट टीम है, लेकिन उसने काम किसी टॉप रैंकिंग वाली टीम जैसा करके दिखाया है. वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन बनाए थे. नेपाल की टीम लक्ष्य से सिर्फ 4 रन दूर रह गई. इंग्लैंड ने चाहे मैच जीत हो, लेकिन नेपाल ने दुनियाभर के क्रिकेट फैंस का दिल जीत है.

वो सिर्फ 6 गेंद थीं, जिन्होंने नेपाल के हाथों से जीत छीन ली. आज नेपाल बहुत बड़ा उलटफेर कर ही चुका था, लेकिन सैम कर्रन के ओवर ने इंग्लैंड की लाज बचाने का काम किया. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रनों का स्कोर खड़ा किया था. हैरी ब्रूक और जैकब बैथेल ने पचासा ठोका, वहीं विल जैक्स ने भी तूफानी पारी खेली थी.

6 गेंद, बच गई इंग्लैंड की लाज

185 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने आई नेपाल की टीम ने 19 ओवरों में 175 रन बना लिए थे. दीपेन्द्र सिंह एरी 44 रन और कप्तान रोहित पॉडेल ने 39 रनों का योगदान देकर इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर भेज दिया था. आलम यह था कि नेपाल को आखिरी 6 गेंद में 10 रन बनाने थे. लोकेश बाम जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, उससे इंग्लैंड की हार तय लग रही थी.

मगर सामने थे अनुभवी सैम कर्रन, जिनके पास अनुभव के साथ-साथ जबरदस्त गेंदबाजी वेरिएशन भी है. सैम कर्रन ने अंतिम ओवर में केवल 5 रन दिए और इंग्लैंड को बहुत बड़े उलटफेर का शिकार बनने से बचाया. आपको याद दिला दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले दिन नीदरलैंड्स के हाथों पाकिस्तान भी बड़े उलटफेर का शिकार बनने से बचा था.

