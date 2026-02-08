हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअंतिम 6 गेंद में सैम कर्रन ने बचाई इंग्लैंड की लाज, वरना नेपाल ने कर दिया था उलटफेर, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे 'थ्रिलिंग' मैच

England vs Nepal: नेपाल ने टी20 वर्ल्ड कप के मैच में इंग्लैंड को लगभग उलटफेर का शिकार बना ही दिया था. जानिए कैसे सैम कर्रन ने इंग्लैंड की लाज बचाई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Feb 2026 07:38 PM (IST)
England vs Nepal T20 World Cup: रविवार का दिन भला क्रिकेट फैंस के लिए इससे रोमांचक नहीं हो सकता था. नेपाल एक एसोसिएट टीम है, लेकिन उसने काम किसी टॉप रैंकिंग वाली टीम जैसा करके दिखाया है. वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन बनाए थे. नेपाल की टीम लक्ष्य से सिर्फ 4 रन दूर रह गई. इंग्लैंड ने चाहे मैच जीत हो, लेकिन नेपाल ने दुनियाभर के क्रिकेट फैंस का दिल जीत है.

वो सिर्फ 6 गेंद थीं, जिन्होंने नेपाल के हाथों से जीत छीन ली. आज नेपाल बहुत बड़ा उलटफेर कर ही चुका था, लेकिन सैम कर्रन के ओवर ने इंग्लैंड की लाज बचाने का काम किया. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रनों का स्कोर खड़ा किया था. हैरी ब्रूक और जैकब बैथेल ने पचासा ठोका, वहीं विल जैक्स ने भी तूफानी पारी खेली थी. 

6 गेंद, बच गई इंग्लैंड की लाज

185 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने आई नेपाल की टीम ने 19 ओवरों में 175 रन बना लिए थे. दीपेन्द्र सिंह एरी 44 रन और कप्तान रोहित पॉडेल ने 39 रनों का योगदान देकर इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर भेज दिया था. आलम यह था कि नेपाल को आखिरी 6 गेंद में 10 रन बनाने थे. लोकेश बाम जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, उससे इंग्लैंड की हार तय लग रही थी.

मगर सामने थे अनुभवी सैम कर्रन, जिनके पास अनुभव के साथ-साथ जबरदस्त गेंदबाजी वेरिएशन भी है. सैम कर्रन ने अंतिम ओवर में केवल 5 रन दिए और इंग्लैंड को बहुत बड़े उलटफेर का शिकार बनने से बचाया. आपको याद दिला दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले दिन नीदरलैंड्स के हाथों पाकिस्तान भी बड़े उलटफेर का शिकार बनने से बचा था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Feb 2026 07:38 PM (IST)
Nepal Cricket Team T20 World Cup 2026 England Vs Nepal ENG Vs NEP
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
बॉलीवुड
