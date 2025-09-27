हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंशाअल्लाह, आप लोग..., फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने हाथ न मिलाने पर दिया बड़ा बयान

इंशाअल्लाह, आप लोग..., फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने हाथ न मिलाने पर दिया बड़ा बयान

Salman Agha on Handshake Controversy: एशिया कप का 'हैंडशेक विवाद' एक बार फिर चर्चा में आ गया है. सलमान आगा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Sep 2025 09:34 PM (IST)
एशिया कप का 'हैंडशेक विवाद' एक बार फिर चर्चा में आ गया है. ग्रुप स्टेज के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था. उस मैच में टॉस के समय सूर्यकुमार यादव ने सलमान आगा के साथ हाथ नहीं मिलाया था, वहीं मुकाबला समाप्त होने के बाद टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया था. पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को वह घटना अच्छे से याद है, अब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है.

जब 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 राउंड का मैच खेला गया, तब भी टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तान टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया था. फाइनल मुकाबले में भी भारतीय टीम कुछ ऐसा ही कर सकती है. सलमान आगा ने इस पर प्रतिक्रिया देकर कहा है कि ऐसी हरकतें खेल भावना के लिए खराब मिसाल कायम करती हैं.

पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कहा, "जहां तक हाथ मिलाने की बात है, मैं साल 2007 से पेशेवर क्रिकेट खेल रहा हूं. मैंने कभी नहीं देखा है जब 2 टीम के खिलाड़ियों ने हाथ ना मिलाया हो. मेरा पिता भी बड़े क्रिकेट फैन रहे हैं और उनसे मैंने क्रिकेट से जुड़ी कई सारी कहानियां सुनी हैं. उन्होंने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया जब 2 टीमों ने हाथ ना मिलाया हो.

इंशाअल्लाह हम जीतेंगे...

टूर्नामेंट से पहले से चले आ रहे विवाद के बावजूद सलमान आगा का पूरा ध्यान फाइनल मुकाबला जीतने पर है. हालांकि भारत ने ग्रुप स्टेज और सुपर-4 राउंड में भी पाकिस्तान को धूल चटाई थी. सलमान आगा ने कहा, "हम उस बात पर ध्यान नहीं देते, जो हमारे नियंत्रण में ना हो. मीडिया की बातें और बाहर की बातों को हम नजरंदाज कर देते हैं. हमारा गोल एशिया कप जीतने का है."

उन्होंने आगे कहा, "हम यहां बढ़िया क्रिकेट खेलने आए हैं और कल फाइनल जीतने की कोशिश करेंगे. इंशाअल्लाह आप हमें जीतते हुए देखेंगे. अगर हम पूरे 40 ओवरों में अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाए, तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं."

एशिया कप में फिर खड़ा हुआ विवाद, फाइनल से पहले भारत-पाकिस्तान के कप्तानों ने नहीं करवाया फोटोशूट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 27 Sep 2025 09:34 PM (IST)
India Vs Pakistan Asia Cup Final Salman Agha IND VS PAK Asia Cup 2025
इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
Tej Pratap Yadav Exclusive: तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
बॉलीवुड
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
