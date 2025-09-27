इंशाअल्लाह, आप लोग..., फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने हाथ न मिलाने पर दिया बड़ा बयान

एशिया कप का 'हैंडशेक विवाद' एक बार फिर चर्चा में आ गया है. ग्रुप स्टेज के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था. उस मैच में टॉस के समय सूर्यकुमार यादव ने सलमान आगा के साथ हाथ नहीं मिलाया था, वहीं मुकाबला समाप्त होने के बाद टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया था. पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को वह घटना अच्छे से याद है, अब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है.

जब 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 राउंड का मैच खेला गया, तब भी टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तान टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया था. फाइनल मुकाबले में भी भारतीय टीम कुछ ऐसा ही कर सकती है. सलमान आगा ने इस पर प्रतिक्रिया देकर कहा है कि ऐसी हरकतें खेल भावना के लिए खराब मिसाल कायम करती हैं.

पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कहा, "जहां तक हाथ मिलाने की बात है, मैं साल 2007 से पेशेवर क्रिकेट खेल रहा हूं. मैंने कभी नहीं देखा है जब 2 टीम के खिलाड़ियों ने हाथ ना मिलाया हो. मेरा पिता भी बड़े क्रिकेट फैन रहे हैं और उनसे मैंने क्रिकेट से जुड़ी कई सारी कहानियां सुनी हैं. उन्होंने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया जब 2 टीमों ने हाथ ना मिलाया हो.

इंशाअल्लाह हम जीतेंगे...

टूर्नामेंट से पहले से चले आ रहे विवाद के बावजूद सलमान आगा का पूरा ध्यान फाइनल मुकाबला जीतने पर है. हालांकि भारत ने ग्रुप स्टेज और सुपर-4 राउंड में भी पाकिस्तान को धूल चटाई थी. सलमान आगा ने कहा, "हम उस बात पर ध्यान नहीं देते, जो हमारे नियंत्रण में ना हो. मीडिया की बातें और बाहर की बातों को हम नजरंदाज कर देते हैं. हमारा गोल एशिया कप जीतने का है."

उन्होंने आगे कहा, "हम यहां बढ़िया क्रिकेट खेलने आए हैं और कल फाइनल जीतने की कोशिश करेंगे. इंशाअल्लाह आप हमें जीतते हुए देखेंगे. अगर हम पूरे 40 ओवरों में अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाए, तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं."

